Quién es Alejandra García, la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires La abogada asumió tras imponerse ampliamente en las elecciones de abril y reemplazará a Ricardo Gil Lavedra. En su asunción estuvo presente el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Por Agregar C5N en









Quién es Alejandra García, la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Alejandra García se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), un hito para una institución que está próxima a cumplir 40 años de existencia y que, hasta ahora, había sido conducida exclusivamente por hombres.

La nueva titular tomó posesión de su cargo durante un acto realizado el lunes en la sede de la entidad, ubicada sobre la avenida Corrientes, donde participaron cientos de abogados, además de representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial. Entre los asistentes estuvieron el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; el presidente saliente del CPACF, Ricardo Gil Lavedra; y autoridades judiciales nacionales y porteñas.

García llegó a la presidencia luego de obtener una contundente victoria en las elecciones de abril, en las que cosechó cerca del 50% de los votos y duplicó a su principal competidor. Su desembarco al frente del Colegio no es casual: durante los últimos años ocupó cargos clave dentro de la conducción encabezada por Gil Lavedra, desempeñándose como prosecretaria general y coordinadora Legal y Técnica.

En su primer discurso como presidenta, destacó el valor simbólico e institucional de su designación. “El hecho de que hoy una mujer asuma por primera vez la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal no puede entenderse como un hecho individual”, afirmó. Según sostuvo, "el logro es consecuencia del trabajo de generaciones de abogadas que participaron y construyeron espacios dentro de la institución".

Entre los principales ejes de gestión que planteó, García manifestó su preocupación por el proyecto de regulación de la actividad de lobby que se debate en el Congreso y advirtió que el ejercicio profesional de la abogacía no debe ser equiparado a esa práctica. En ese sentido, anticipó que impulsará modificaciones para que la norma excluya expresamente la representación legal de clientes.

También hizo referencia a la situación del sistema judicial y consideró que existe una “profunda crisis de credibilidad pública”, por lo que reclamó medidas concretas para fortalecer la confianza ciudadana en la Justicia. Otro de los temas que abordó fue la cobertura de vacantes en los tribunales. García sostuvo que esos procesos no deberían quedar sujetos a disputas políticas y reclamó que, al momento de evaluar candidatos, se reconozca tanto la trayectoria de quienes desarrollan carrera judicial como la experiencia de los abogados que ejercen la profesión de manera independiente.