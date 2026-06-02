2 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es Alejandra García, la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

La abogada asumió tras imponerse ampliamente en las elecciones de abril y reemplazará a Ricardo Gil Lavedra. En su asunción estuvo presente el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Por
Quién es Alejandra García

Quién es Alejandra García, la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Alejandra García se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), un hito para una institución que está próxima a cumplir 40 años de existencia y que, hasta ahora, había sido conducida exclusivamente por hombres.

“Acá cuidamos y acompañamos al sector privado, subrayó Macri. 
Te puede interesar:

Jorge Macri, ante empresarios: "Es tiempo de acelerar y transformar la estabilidad en crecimiento"

La nueva titular tomó posesión de su cargo durante un acto realizado el lunes en la sede de la entidad, ubicada sobre la avenida Corrientes, donde participaron cientos de abogados, además de representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial. Entre los asistentes estuvieron el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; el presidente saliente del CPACF, Ricardo Gil Lavedra; y autoridades judiciales nacionales y porteñas.

García llegó a la presidencia luego de obtener una contundente victoria en las elecciones de abril, en las que cosechó cerca del 50% de los votos y duplicó a su principal competidor. Su desembarco al frente del Colegio no es casual: durante los últimos años ocupó cargos clave dentro de la conducción encabezada por Gil Lavedra, desempeñándose como prosecretaria general y coordinadora Legal y Técnica.

En su primer discurso como presidenta, destacó el valor simbólico e institucional de su designación. “El hecho de que hoy una mujer asuma por primera vez la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal no puede entenderse como un hecho individual”, afirmó. Según sostuvo, "el logro es consecuencia del trabajo de generaciones de abogadas que participaron y construyeron espacios dentro de la institución".

Entre los principales ejes de gestión que planteó, García manifestó su preocupación por el proyecto de regulación de la actividad de lobby que se debate en el Congreso y advirtió que el ejercicio profesional de la abogacía no debe ser equiparado a esa práctica. En ese sentido, anticipó que impulsará modificaciones para que la norma excluya expresamente la representación legal de clientes.

También hizo referencia a la situación del sistema judicial y consideró que existe una “profunda crisis de credibilidad pública”, por lo que reclamó medidas concretas para fortalecer la confianza ciudadana en la Justicia.

Otro de los temas que abordó fue la cobertura de vacantes en los tribunales. García sostuvo que esos procesos no deberían quedar sujetos a disputas políticas y reclamó que, al momento de evaluar candidatos, se reconozca tanto la trayectoria de quienes desarrollan carrera judicial como la experiencia de los abogados que ejercen la profesión de manera independiente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Día Nacional del Perro se conmemora cada 2 de junio en Argentina.

La trágica historia detrás de la única calle porteña que homenajea a un perro

El transporte público sufre un nuevo aumento en junio.

Aumentan colectivos, subte y peajes el 1° de junio: todas las nuevas tarifas

Flores celebra este domingo su 220.º aniversario.
play

Flores cumple 220 años: el barrio del papa Francisco y de las mil caras

vuelven las tormentas: el smn emitio una alerta amarilla para cuatro provincias

Vuelven las tormentas: el SMN emitió una alerta amarilla para cuatro provincias

Desalojaron un taller textil clandestino en Floresta.

Floresta: desalojaron un taller textil clandestino que estaba en una casa usurpada

La joven que relató cómo la persiguió un hombre armado en Belgrano.

Pánico en Belgrano: el dramático relato de una joven que fue perseguida por un hombre armado

Rating Cero

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada

Quién quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada este lunes 1 de junio

El descargo de Tini en redes sociales.

El profundo mensaje de Tini Stoessel por los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia

La artista es la protagonista principal del film.

Cómo fue la impresionante transformación de Anne Hathaway para El diablo viste a la moda 2

Surgieron rumores de un supuesto distanciamiento entre Guido Kaczka y Hernán Drago tras años de trabajo conjunto en televisión.

Se filtró la pelea que tendrían Guido Kaczka y Hernán Drago

Zaira Nara y Paula Chaves.

El reencuentro de Zaira Nara y Paula Chaves: se filtró de qué hablaron la tarde que pasaron juntas

Federico Bal y Barbie Vélez mantuvieron una relación hace una década que terminó en escándalo.

Barbie Vélez explotó contra Fede Bal: "Me generó el trauma más grande de mi vida"

últimas noticias

Femicidio de Agostina: testimonio clave de la ex de Barrelier sobre el auto utilizado por el asesino

Femicidio de Agostina: el testimonio clave de la ex de Barrelier, quien le prestó el auto que usó el asesino

Hace 8 minutos
Los Bomberos Voluntarios de La Boca en 1930.

Por qué Argentina celebra el Día del Bombero Voluntario cada 2 de junio

Hace 23 minutos
Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada

Quién quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada este lunes 1 de junio

Hace 36 minutos
“Acá cuidamos y acompañamos al sector privado, subrayó Macri. 

Jorge Macri, ante empresarios: "Es tiempo de acelerar y transformar la estabilidad en crecimiento"

Hace 45 minutos
Quién es Alejandra García, la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Quién es Alejandra García, la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de la Ciudad

Hace 55 minutos