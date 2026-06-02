Motochorros mataron a un comisario en La Matanza en un intento de robo: hay un detenido y tres prófugos

La víctima, identificada como Diego Ponce, estaba vestida de civil y esperaba a su hija, una adolescente de 14 años, que saliera de una clase de inglés. El delincuente que fue arrestado tenía tobillera electrónica.

Un comisario de la Policía Bonaerense fue asesinado por motochorros que lo emboscaron para robarles la camioneta en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza. Por el caso hay un detenido y tres delincuentes prófugos.

El hecho ocurrió cerca de las 20:30 de este lunes en la calle Apipe entre Obligado y Zufriátegui, en el barrio Villa Dorrego, cuando cuatro personas a bordo de dos motos intentaron robarle a Diego Fernando Ponce su camioneta una Ford Eco Sport y lo mataron delante de su hija.

La víctima fatal de 46 años, vestido de civil, estaba esperando a la adolescente de 14 años a que saliera de una clase de inglés . En ese instante, los ladrones fueron directamente a atacarlo y en el intento de defenderse se identificó como policía y abrió fuego desatando un tiroteo.

Durante el enfrentamiento, el efectivo recibió al menos cuatro disparos en el abdomen y en la espalda . Vecinos salieron a asistirlo y llamaron a la ambulancia, pero inmediatamente después decidieron trasladarlo en su propia camioneta hasta una Unidad de Pronta Atención (UPA) del Kilómetro 29.

Ponce ingresó al centro de salud sin signos vitales y más allá que los profesionales intentaron reanimarlo, no lograron salvarlo y finalmente confirmaron su muerte. Por su parte, los cuatro delincuentes lograron escaparse de lugar, pero posteriormente uno de ellos fue capturado después de haber ingresado al hospital con un disparo en el abdomen, aduciendo que había sido atacado por motochorros.

Motochorros mataron a un comisario en La Matanza: el relato de los testigos

La maestra de inglés de la hija del comisario Diego Ponce contó cómo fue la secuencia del ataque y muerte del efectivo en La Matanza. “Nosotros escuchamos los disparos. Retuve a los chicos dentro de la Academia para que no salgan y no vieran nada porque mi marido subió corriendo y me avisó que habían disparado al papá de una de las alumnas”, explicó Yamila, la maestra de la academia The London eyes, en diálogo con C5N.

En esa línea, la mujer aseguró que cuando bajó vio a su cuñado ayudando a Ponce a subir a la camioneta para llevarlo al hospital, pero “no pudieron salvarlo”. “Diego le pedía a mi cuñado que lo ayude, que no lo deje morir. Le arruinaron la vida a esta familia tan humilde y hermosa. Nos arruinó a todos, queremos que se haga justicia”, sostuvo totalmente angustiada.

Por el caso, tres personas se encuentran prófugas mientras que uno de los delincuentes, joven de 19 años quedó detenido, luego de haber ingresado herido al Hospital Paroissien.

De acuerdo a lo que indicaron los investigadores, el motochorro, identificado como Alexis Emanuel Lobo, había ingresado con un disparo en el abdomen indicando que estaba parado en la vereda cuando pasaron motochorros a los tiros y uno de ellos le impactó en dicha zona.

Sin embargo, como se dieron cuenta que ese hecho no existió se procedió a su detención. Además, el pantalón con tres tiras blancas que llevaba puesto quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Según las fuentes, Lobo tiene antecedentes por tres hechos de encubrimiento agravado de julio y septiembre del 2025 y uno de enero del mismo año por un robo con arma de fuego. Incluso, al momento de cometer el robo contaba con tobillera electrónica y estaba esperando el juicio en su casa.

El fiscal Adrián Arribas identificó a los otros tres sospechosos y allanó durante la madrugada varios domicilios de La Matanza, sin embargo, no lograron encontrarlos por lo que siguen prófugos.