Quién es el presunto atacante a los dos soldados de la Guardia Nacional baleados cerca de la Casa Blanca

Según difundieron varios medios locales, como el New York Times y CBS News, el ataque habría sido realizado por un hombre afgano de 29 años.

Tanto los efectivos de la Guardia Nacional

Tanto los efectivos de la Guardia Nacional, como el atacante, se encuentran internados y en grave estado de salud.

Según difundieron diferentes medios estadounidenses de prestigio, como el New York Times o CBS News, la persona responsable de cometer el ataque contra los dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la casa de gobierno de Estados Unidos es una persona afgana de 29 años y llamado Rahmanullah Lakanwal, quien ingresó al país en 2021 en el marco de la Operación Bienvenidos Aliados, un programa de reasentamiento detallado por el Departamento de Seguridad Nacional para los locales que colaboraron con la guerra en Afganistán.

La policía actúa luego del tiroteo cerca de La Casa Blanca
Dos policías gravemente heridos tras un tiroteo en cercanías de la Casa Blanca

Dos integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos están en estado grave por heridas de bala, producto de un tiroteo durante este miércoles, en las inmediaciones al ingreso a la Casa Blanca, en Washington. Fuentes policiales confirmaron que al autor del hecho fue detenido e investigan las causas del ataque.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, confirmó inicialmente el fallecimiento de los integrantes de la Guardia Nacional en su cuenta de X, pero poco más tarde se rectificó y se supo que los agentes se encuentran luchando por su vida en dos hospitales de Washington.

Los disparos se efectuaron en la intersección de la Calle 17 y la Calle 1, a corta distancia de la residencia presidencial. Donald Trump, que se encuentra en Florida para los festejos del Día de Acción de Gracias, emitió un mensaje de apoyo a los soldados de la Guardia Nacional baleados y aseguró que el atacante "va a pagar un precio muy alto".

El Departamento de la Policía Metropolitana de Washington informó que la escena del crimen fue asegurada y que el principal sospechoso del ataque fue detenido, aunque permanece internado en porque fue herido durante el tiroteo.

Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años y quien ingresó a Estados Unidos en 2021, fue señalado como el principal sospechoso de disparar a los dos soldados de la Guardia Nacional sucedido este miércoles en las inmediaciones de la Casa Blanca. Hasta el momento, se desconocen los motivos de su ataque.

El joven es parte de la exitosa obra de teatro donde habla de su bisexualidad.

Hospitalizaron de urgencia a Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

La transmisión de los Martín Fierro de Cable comenzará a las 19.

Llega la gran noche de la TV: se entregan los Martín de Fierro de Cable 2025

La youtuber se vio envuelta en una polémica por no saber un dato sobre la cocina.

Video: el disparatado debate sobre Paulina Cocina y la crítica viral de un cocinero

La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre.
Stranger Things 5 cuenta regresiva final: ¿A qué hora se estrena la temporada 5 en Netflix?

Sofi Gonet elige una fragancia frutal intensa para su rutina. 

Este es el perfume favorito de Sofía Gonet "La Reini": cuánto sale

Romance confirmado: Jésica Cirio mostró la escapada con su nueva pareja en medio del escándalo

Romance confirmado: Jésica Cirio mostró la escapada con su nueva pareja

