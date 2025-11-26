26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El mensaje de Trump al atacante de los policías de Washington: "Va a pagar un precio muy alto"

El presidente de Estados Unidos aseguró que el atacante se encuentra en un grave estado de salud, pero que a pesar de eso "pagará un precio muy alto".

Por
Donald Trump publicó un mensaje en su red social Truth para brindarle apoyo a los soldados de la Guardia Civil baleados

Donald Trump publicó un mensaje en su red social Truth para brindarle apoyo a los soldados de la Guardia Civil baleados

Durante la tarde de este miércoles, dos miembros de la Guardia Civil estadounidense fueron baleados a poco menos de un kilómetro de distancia de la Casa Blanca. Si bien las primeras versiones sobre el ataque confirmaron que los efectivos habían muerto, recientemente fue desmentido por el presidente Donald Trump, quien publicó un mensaje de apoyo a los soldados que se encuentran hospitalizados y en un grave estado de salud. Además, dijo que el tirador "va a pagar un precio muy alto".

La policía actúa luego del tiroteo cerca de La Casa Blanca
Te puede interesar:

Dos policías gravemente heridos tras un tiroteo en cercanías de la Casa Blanca

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido. Pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", dijo Trump en una publicación en su red social Truth.

Captura de pantalla 2025-11-26 190641

Mediante el mensaje publicado en su red social, el mandatario estadounidense también le brindó su apoyo a los integrantes de la Guardia Civil baleados durante este miércoles. "Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!", sostuvo.

La versión de que los dos soldados de la Guardia Civil habían muerto en el ataque había sido difundida por el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, lugar donde sucedió el incidente. Sin embargo, rápidamente se retractó y luego dijo que no estaba claro si habían sobrevivido. "Ahora estamos recibiendo informes contradictorios sobre la condición de nuestros dos miembros de la Guardia y proporcionaremos actualizaciones adicionales una vez que recibamos información más completa", dijo el gobernador mediante una publicación en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/wvgovernor/status/1993788043971502534&partner=&hide_thread=false

Luego del ataque por una persona que aún se desconoce su identidad, el Departamento de Defensa anunció que desplegará 500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional en Washington. Así lo aseguró el secretario de la cartera militar, Pete Hegseth, quien realizó una breve conferencia de prensa en las escalinatas del Pentágono y calificó el tiroteo de "cobarde". "Solo reforzará nuestra determinación de garantizar que Washington D.C. sea un lugar seguro y hermoso", dijo.

Más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional se desplegaron en Washington en agosto pasado, después de que el presidente Trump tomó el control federal de la policía de la ciudad y ordenó la movilización de las tropas en lo que describió como una ofensiva contra el crimen, a pesar de que las estadísticas delictivas estaban en descenso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se espera que el Gobierno revele información sobre los aliens. 

Trump prepara un anuncio sobre la existencia de vida extraterrestre, según un nuevo documental

Trump advirtió a Maduro, antes de subir al Air Force.

Trump, ante la escalada militar contra Venezuela: "Si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien"

El mandatario realizará su décimo quinto viaje a EEUU desde que inició su mandato.

La agenda de Milei en EEUU: participará del sorteo del Mundial 2026 y se reunirá con empresarios

El 70% de los estadounidenses rechaza una intervención militar en Venezuela

El 70% de los estadounidenses rechaza una intervención militar en Venezuela

El presidente Donald Trump mantiene un fuerte despliegue militar en el Caribe venezolano.

Donald Trump declaró "terrorista" a Nicolás Maduro y crece la tensión entre EEUU y Venezuela

El presidente Javier Milei.

Milei enfrenta el primer frío de la primavera post electoral

Rating Cero

La transmisión de los Martín Fierro de Cable comenzará a las 19.

Llega la gran noche de la TV: se entregan los Martín de Fierro de Cable 2025

La youtuber se vio envuelta en una polémica por no saber un dato sobre la cocina.

Video: el disparatado debate sobre Paulina Cocina y la crítica viral de un cocinero

La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre.
play

Stranger Things 5 cuenta regresiva final: ¿A qué hora se estrena la temporada 5 en Netflix?

Sofi Gonet elige una fragancia frutal intensa para su rutina. 

Este es el perfume favorito de Sofía Gonet "La Reini": cuánto sale

Romance confirmado: Jésica Cirio mostró la escapada con su nueva pareja en medio del escándalo

Romance confirmado: Jésica Cirio mostró la escapada con su nueva pareja

La historia que se suma al catálogo de Netflix transcurre en Río de Janeiro. 
play

Violencia, corrupción y lucha de poder: la serie de solo 8 capítulos que brilla en Netflix

últimas noticias

Los ADRS subieron hasta casi un 12% en Wall Street.

Los ADRS subieron hasta casi un 12% en Wall Street pero el riesgo país cerró por encima de los 650 puntos

Hace 17 minutos
El matrimonio igualitario será reconocido en toda la Unión Europea

Todos los países de la Unión Europea deberán reconocer el matrimonio igualitario

Hace 26 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este jueves 27 de noviembre

Hace 44 minutos
Javier Milei: En Argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo

Javier Milei: "En Argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo"

Hace 44 minutos
Economía adjudicó casi $14 billones en deuda en pesos y dólares

El Tesoro renovó el 96% de los vencimientos ante una desafiante licitación

Hace 51 minutos