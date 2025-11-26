El mensaje de Trump al atacante de los policías de Washington: "Va a pagar un precio muy alto" El presidente de Estados Unidos aseguró que el atacante se encuentra en un grave estado de salud, pero que a pesar de eso "pagará un precio muy alto". Por + Seguir en







Donald Trump publicó un mensaje en su red social Truth para brindarle apoyo a los soldados de la Guardia Civil baleados

Durante la tarde de este miércoles, dos miembros de la Guardia Civil estadounidense fueron baleados a poco menos de un kilómetro de distancia de la Casa Blanca. Si bien las primeras versiones sobre el ataque confirmaron que los efectivos habían muerto, recientemente fue desmentido por el presidente Donald Trump, quien publicó un mensaje de apoyo a los soldados que se encuentran hospitalizados y en un grave estado de salud. Además, dijo que el tirador "va a pagar un precio muy alto".

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido. Pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", dijo Trump en una publicación en su red social Truth.

Captura de pantalla 2025-11-26 190641 Mediante el mensaje publicado en su red social, el mandatario estadounidense también le brindó su apoyo a los integrantes de la Guardia Civil baleados durante este miércoles. "Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!", sostuvo.

La versión de que los dos soldados de la Guardia Civil habían muerto en el ataque había sido difundida por el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, lugar donde sucedió el incidente. Sin embargo, rápidamente se retractó y luego dijo que no estaba claro si habían sobrevivido. "Ahora estamos recibiendo informes contradictorios sobre la condición de nuestros dos miembros de la Guardia y proporcionaremos actualizaciones adicionales una vez que recibamos información más completa", dijo el gobernador mediante una publicación en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/wvgovernor/status/1993788043971502534&partner=&hide_thread=false We are now receiving conflicting reports about the condition of our two Guard members and will provide additional updates once we receive more complete information.



Our prayers are with these brave service members, their families, and the entire Guard community. — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025 Luego del ataque por una persona que aún se desconoce su identidad, el Departamento de Defensa anunció que desplegará 500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional en Washington. Así lo aseguró el secretario de la cartera militar, Pete Hegseth, quien realizó una breve conferencia de prensa en las escalinatas del Pentágono y calificó el tiroteo de "cobarde". "Solo reforzará nuestra determinación de garantizar que Washington D.C. sea un lugar seguro y hermoso", dijo.

Más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional se desplegaron en Washington en agosto pasado, después de que el presidente Trump tomó el control federal de la policía de la ciudad y ordenó la movilización de las tropas en lo que describió como una ofensiva contra el crimen, a pesar de que las estadísticas delictivas estaban en descenso.