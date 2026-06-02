La publicación del Dibu Martínez que enciende las alarmas tras la lesión: "Triste de no poder hacer todo"

El arquero campeón del mundo subió dos fotos durante el primer entrenamiento de la selección en Kansas, donde se lo ve con vendaje en su mano derecha.

La Selección argentina ya está en Estados Unidos con plantel completo para disputar el Mundial 2026 , pero con algunos futbolistas averiados y con una recuperación a contrarreloj para lo que será el debut el próximo 16 de junio. En ese contexto, Emiliano “Dibu” Martínez hizo una primera publicación tras su lesión en la mano.

La Selección argentina ya sabe qué camisetas utilizará en los partidos de fases de grupos del Mundial 2026

A falta de 9 días del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en simultáneo en Estados Unidos, México y Canadá, el arquero argentino hizo una conclusión del primer día de entrenamiento con el plantel en Kansas .

La imagen generó preocupación ya que se lo ve con su mano derecha vendada producto de la fractura que sufrió en uno de sus dedos durante la previa de una final de la UEFA Europa League . De igual modo, si bien lamentó no poder realizar los entrenamientos a la par de sus compañeros, se mostró positivo.

“Día 1 con mucha ilusión”, indicó y agregó: “Triste de no poder hacer todo, pero contento de estar con amigos y unidos por un país” . En las fotos que escogió para publicar en sus redes, está con una pelota en los pies ante la imposibilidad de exigir su mano lesionada, que aparece también con un vendaje que recubre principalmente el dedo anular y meñique.

El jugador de Aston Villa se sumó al grupo el domingo junto a Lisandro Martínez, ambos provenientes de Inglaterra, y siempre se lo vio con la zona inmovilizada, pero realiza trabajos específicos y todo indica que estará a disposición para el inicio de la Copa del Mundo, aunque no participará de los amistosos previos ante Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio, respectivamente.

La Selección argentina ya sabe qué camisetas utilizará durante la fase de grupos del Mundial 2026

El combinado nacional ya está en Estados Unidos para jugar los partidos amistosos previo al debut en el Mundial 2026 y ahora se dio a conocer cómo saldrá vestida en cada uno de los partidos de la fase de grupos, que coincide con lo ocurrido en Qatar 2022. ¿Cuestión de cábalas?

La defensora del título, que integra el Grupo J, debutará el próximo 16 de junio contra Argelia a las 22 en Kansas. El 22 se enfrentará a Austria, desde las 14, y concluirá ante Jordania a las 22, ambos choques en Dallas.

Según trascendió, la Albiceleste saldrá a la cancha en el primer encuentro vestida con los colores tradicionales, celeste y blanco, en tanto los pantalones y medias serán azules; mientras que Emiliano “Dibu” Martínez vestirá totalmente de naranja. Para el segundo choque, el conjunto dirigido por Scaloni también usará la albiceleste, aunque el arquero será el único que cambiará: lucirá el conjunto verde claro.

En tanto, el último cotejo será con la camiseta alternativa, de base negra con detalles en azul y celeste con un diseño de un estilo artístico característico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El arquero volverá al verde, aunque en una tonalidad más oscura que la del encuentro anterior.