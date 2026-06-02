Se filtró la pelea que tendrían dos famosos conductores que hasta hace poco trabajaban juntos: quiénes son El mundo del espectáculo y la televisión argentina se vio sacudido por la filtración de una inesperada interna que enfrenta a dos figuras que parecían consolidar una alianza inquebrantable. Agregar C5N en









Surgieron rumores de un supuesto distanciamiento entre Guido Kaczka y Hernán Drago tras años de trabajo conjunto en televisión.

Surgieron rumores de un supuesto distanciamiento entre Guido Kaczka y Hernán Drago tras años de trabajo conjunto en televisión.

Las versiones indican que las diferencias estarían relacionadas con cambios y decisiones internas dentro de la productora Kuarzo.

Los desacuerdos habrían surgido por cuestiones vinculadas a proyectos recientes, funciones y expectativas profesionales.

Ninguno de los protagonistas se pronunció públicamente, pero los rumores ya generan dudas sobre futuros trabajos compartidos. Una inesperada polémica comenzó a circular en el mundo de la televisión luego de que trascendieran versiones sobre un supuesto distanciamiento entre Guido Kaczka y Hernán Drago. La información fue difundida en Intrusos, donde aseguraron que la relación entre ambos atraviesa un momento de tensión relacionado con decisiones tomadas dentro de la productora Kuarzo. La situación llamó la atención del ambiente artístico, ya que durante años construyeron una dupla muy popular en distintos programas de entretenimiento.

De acuerdo con lo expuesto en el ciclo de espectáculos, las diferencias surgirían a partir de cambios organizativos y modificaciones vinculadas a proyectos televisivos recientes. Estas decisiones habrían generado desacuerdos sobre funciones, espacios y expectativas profesionales, provocando un clima menos cordial que el que históricamente mostraron frente a las cámaras.

Guido Kaczka y Hernán Drago El mundo del espectáculo y la televisión argentina se vio sacudido por la filtración de una inesperada interna que enfrenta a dos figuras que parecían consolidar una alianza inquebrantable. El Trece Mientras desde el entorno de los involucrados mantienen la reserva sobre el tema, las versiones hablan de una relación más distante que en otras etapas. Por el momento no hubo declaraciones públicas de los protagonistas, aunque el rumor ya instaló interrogantes sobre la continuidad de futuros trabajos compartidos y alimentó el interés de quienes siguen de cerca la actualidad de la televisión argentina.

Cuál es la pelea entre los conductores que se habría filtrado Una inesperada controversia sacudió al ambiente de la televisión argentina luego de que trascendieran versiones sobre un fuerte distanciamiento entre Guido Kaczka y Hernán Drago. La información fue difundida en programas de espectáculos, donde señalaron que la relación entre el conductor y el modelo ya no atravesaría el mismo momento de cercanía que los caracterizó durante años de trabajo compartido. La noticia generó sorpresa entre los seguidores de ambos, acostumbrados a ver una dinámica cordial y de gran complicidad frente a las cámaras.

De acuerdo con los trascendidos, el origen del conflicto estaría relacionado con cambios internos y decisiones organizativas dentro de la productora Kuarzo. Algunas modificaciones en proyectos televisivos y diferencias de criterio sobre cuestiones laborales habrían provocado tensiones que, con el paso del tiempo, terminaron afectando el vínculo profesional entre las dos figuras. Aunque ninguna de las partes realizó declaraciones públicas contundentes al respecto, las versiones sobre el malestar comenzaron a multiplicarse en los medios.