27 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump aseguró que Irán pidió negociar el fin del conflicto: "Quieren reunirse, veamos qué pasa"

Tras casi dos semanas de ataques diarios, el presidente estadounidense ordenó una pausa en los bombardeos para dar espacio a la diplomacia, en vísperas de su encuentro con Benjamín Netanyahu en Washington.

Por
Donald Trump aseguró que Irán pidió negociar el fin del conflicto: Quieren reunirse, veamos qué pasa

Donald Trump aseguró que Irán pidió negociar y que existe una “posibilidad real” de alcanzar un acuerdo, tras ordenar una pausa en los bombardeos para dar espacio a la diplomacia. La tregua llega después de casi dos semanas de ataques diarios y en vísperas de su encuentro con Benjamín Netanyahu en Washington.

En las últimas 24 horas, seis barcos fueron detenidos, según medios iraníes.
Te puede interesar:

Frágil calma en Medio Oriente: Irán y EEUU frenaron los ataques y abrieron margen al diálogo

El presidente de Estados Unidos declaró este lunes que Teherán pidió “muy amablemente” detener los bombardeos y reunirse, lo que llevó a Washington a suspender los ataques desde el viernes pasado. La pausa se produce tras trece jornadas consecutivas de ofensiva militar estadounidense contra la república islámica, luego de la ruptura de la tregua firmada en junio.

A su vez, Trump aclaró que la diplomacia tendrá un margen limitado: “O avanzan rápido o no avanzan”. Advirtió que los bombardeos se reanudarán si las conversaciones fracasan y subrayó que la decisión de frenar la ofensiva también respondió a pedidos de aliados en la región que actúan como mediadores.

Además, el mandatario insistió en que Estados Unidos mantiene reservas suficientes de munición, aunque reconoció que le gustaría contar con más armamento sofisticado para sostener la campaña militar. Sus declaraciones se producen después de que la CNN informara de que existe preocupación en la Casa Blanca por el nivel de las reservas de munición,

El presidente republicano prestó testimonio a bordo del Air Force One rumbo a Míchigan, en la previa de la reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien viaja a Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham. En ese sentido, aprovechó para resaltar que de no ser por su gestión, Irán ya tendría armas nucleares e Israel estaría “destruido”.

"Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido", expresó. Mientras tanto, la Casa Blanca evalúa la capacidad de sus reservas militares y la industria armamentística acelera la producción de sistemas como los misiles Patriot, en un escenario donde la diplomacia y la amenaza bélica conviven en tensión.

Dos noches sin bombardeos

Desde Teherán bajaron la intensidad bélica ya que anunciaron una pausa en los bombardeos de represalia contra aliados de Washington en Medio Oriente, después de pasar una segunda noche sin disparar misiles. Por su parte, Donald Trump decidió darle “un poco de aire” a la vía diplomática con Irán, según confirmó este domingo el embajador norteamericano ante la ONU, tras dos noches seguidas sin ataques contra la república islámica.

Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz.

Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz.

La pausa en los ataques volvió a encender la expectativa de que Washington y Teherán retomen las conversaciones, interrumpidas por los choques en el estrecho clave para el comercio mundial de petróleo y gas. Ese canal había quedado abierto tras el acuerdo de junio que preveía 60 días de negociaciones, pero Irán lo cerró nuevamente cuando se reanudaron las hostilidades. En las últimas 24 horas, seis barcos que intentaron cruzar fueron detenidos, según la televisión estatal iraní.

Trump, además, enfrenta el riesgo de que el conflicto se expanda en Medio Oriente, que se enfríe la relación con sus aliados del Golfo y que la economía global sufra un golpe mayor. "Las fuerzas armadas estadounidenses tienen todo lo que necesitan para llevar a cabo esta campaña tan eficazmente como sea necesario”, aseguró el embajador Mike Waltz, negando las versiones que circulan en los medios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump y el príncipe saudita y primer ministro Mohammed bin Salman. 

EEUU y Arabia Saudita sellaron un pacto nuclear que habilita el enriquecimiento de uranio

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump exigió "reuniones significativas" con Irán y amenazó con nuevos ataques

Por los ataque, una persona murió y varias personas resultaron heridas en Tabriz.

EEUU no da tregua y volvió a atacar a Irán: desde Teherán amenazan con un contraataque

Irán y Ucrania están dispuestos a resistir en guerras de desgaste.

Irán y Ucrania: las dos guerras que Occidente no puede terminar

Los líderes del conflicto en Medio Oriente. 

Con fuertes amenazas, Irán y Estados Unidos reanudaron los ataques

Crece la tensión entre EE.UU e Irán. 

Irán amenaza a EEUU y sus aliados con cortar el flujo de petróleo y gas

Rating Cero

Lali Espósito y Rosalía.
play

La contundente frase de Lali Espósito sobre la campaña antiargentina: "Me pueden chupar un huevo"

El reality entra en fase definitiva, mientras sigue la puja por la audiencia.

La polémica decisión que tomó Telefe por el bajo rating de Gran Hermano

Efecto Rosalía: quieren cancelar a una argentina.

La inesperada venganza de España a Argentina por la cancelación a Rosalía: "Boicot"

La conductora salió al cruce contra su ex pareja.

La conductora argentina que apuntó contra su ex en vivo: "Voy a dar un curso sobre cómo superar los cuernos"

La mujer dejó el pasado atrás y su vida tuvo un cambio radical.

Tuvo una separación conflictiva con uno de los hombres más seductores de Argentina y ahora fue mamá

Luck Ra contra La Joaqui.

El durísimo video de Luck Ra contra La Joaqui tras los rumores de ruptura

últimas noticias

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

Caputo celebró la visita de Georgieva a la Argentina: "Hay que tener la perseverancia que ella dice"

Hace 8 minutos
Expo Empleo Barrial 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.

Casi la mitad de los jóvenes vive en condición "vulnerable" y solo el 15% tiene un trabajo formal

Hace 42 minutos
La Selección argentina le ganó a Francia en Qatar 2022.

¿Se olvidaron de Argentina? La insólita publicación de la FIFA sobre las finales de los últimos Mundiales

Hace 46 minutos
Primer semestre industrial: 10% por debajo de 2022 y 2023. 

La industria no despega: volvió a caer en junio y acumula un semestre en rojo

Hace 53 minutos
Largas filas para conseguir un empleo, una postal que se repita cada vez con mayor frecuencia.

El salario pretendido aumentó un 10,5% en el primer semestre y quedó por debajo de la inflación

Hace 1 hora