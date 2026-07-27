Donald Trump aseguró que Irán pidió negociar el fin del conflicto: "Quieren reunirse, veamos qué pasa"

Tras casi dos semanas de ataques diarios, el presidente estadounidense ordenó una pausa en los bombardeos para dar espacio a la diplomacia, en vísperas de su encuentro con Benjamín Netanyahu en Washington.

Donald Trump aseguró que Irán pidió negociar y que existe una “ posibilidad rea l” de alcanzar un acuerdo, tras ordenar una pausa en los bombardeos para dar espacio a la diplomacia. La tregua llega después de casi dos semanas de ataques diarios y en vísperas de su encuentro con Benjamín Netanyahu en Washington.

El presidente de Estados Unidos declaró este lunes que Teherán pidió “muy amablemente” detener los bombardeos y reunirse, lo que llevó a Washington a suspender los ataques desde el viernes pasado. La pausa se produce tras trece jornadas consecutivas de ofensiva militar estadounidense contra la república islámica, luego de la ruptura de la tregua firmada en junio.

A su vez, Trump aclaró que la diplomacia tendrá un margen limitado: “O avanzan rápido o no avanzan”. Advirtió que los bombardeos se reanudarán si las conversaciones fracasan y subrayó que la decisión de frenar la ofensiva también respondió a pedidos de aliados en la región que actúan como mediadores.

Además, el mandatario insistió en que Estados Unidos mantiene reservas suficientes de munición, aunque reconoció que le gustaría contar con más armamento sofisticado para sostener la campaña militar. Sus declaraciones se producen después de que la CNN informara de que existe preocupación en la Casa Blanca por el nivel de las reservas de munición ,

El presidente republicano prestó testimonio a bordo del Air Force One rumbo a Míchigan, en la previa de la reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu , quien viaja a Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham. En ese sentido, aprovechó para resaltar que de no ser por su gestión, Irán ya tendría armas nucleares e Israel estaría “destruido”.

"Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido", expresó. Mientras tanto, la Casa Blanca evalúa la capacidad de sus reservas militares y la industria armamentística acelera la producción de sistemas como los misiles Patriot, en un escenario donde la diplomacia y la amenaza bélica conviven en tensión.

Dos noches sin bombardeos

Desde Teherán bajaron la intensidad bélica ya que anunciaron una pausa en los bombardeos de represalia contra aliados de Washington en Medio Oriente, después de pasar una segunda noche sin disparar misiles. Por su parte, Donald Trump decidió darle “un poco de aire” a la vía diplomática con Irán, según confirmó este domingo el embajador norteamericano ante la ONU, tras dos noches seguidas sin ataques contra la república islámica.

Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz.

La pausa en los ataques volvió a encender la expectativa de que Washington y Teherán retomen las conversaciones, interrumpidas por los choques en el estrecho clave para el comercio mundial de petróleo y gas. Ese canal había quedado abierto tras el acuerdo de junio que preveía 60 días de negociaciones, pero Irán lo cerró nuevamente cuando se reanudaron las hostilidades. En las últimas 24 horas, seis barcos que intentaron cruzar fueron detenidos, según la televisión estatal iraní.

Trump, además, enfrenta el riesgo de que el conflicto se expanda en Medio Oriente, que se enfríe la relación con sus aliados del Golfo y que la economía global sufra un golpe mayor. "Las fuerzas armadas estadounidenses tienen todo lo que necesitan para llevar a cabo esta campaña tan eficazmente como sea necesario”, aseguró el embajador Mike Waltz, negando las versiones que circulan en los medios.