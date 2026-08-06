Escándalo en Telefe: sacaron a una figura de un programa y no gustó nada Fuerte tensión interna en la señal tras sorpresivos cambios dentro del equipo de un reconocido ciclo. Agregar C5N en









Una fuerte pelea estalló en el canal de las pelotas.

Una sorpresiva modificación en el panel de A la Barbarossa desató una fuerte pelea en los pasillos de Telefe. La maniobra se concretó con el alejamiento de una integrante y el retorno de otra profesional de manera silenciosa, sin mensajes de bienvenida ni saludos al aire. Pepe Ochoa expuso la interna en LAM a través de un enigmático, revelando que la persona saliente se retiró visiblemente disgustada por la dinámica de los acontecimientos.

Según detalló el comunicador en la pantalla de América TV, la exparticipante de Gran Hermano Romina Uhrig quedó fuera del ciclo matutino. Su lugar fue ocupado por Noe Antonelli, quien resolvió concretar su regreso al magazine conducido por Georgina Barbarossa tras haber estado ausente desde 2024. Pese a que el recambio no obedeció a un enfrentamiento directo entre ambas comunicadoras, la noticia desató un importante malestar.

El periodista aseguró que la convivencia previa con la exlegisladora ya atravesaba momentos tirantes con el resto de sus compañeros de estudio. “El tema es que nadie del equipo se la fuma. Mañana van a salir a desmentirme, pero sé que es así”, aseguró al aire. Asimismo, explicó que los roces crecieron por ciertas actitudes y posturas que la mediática adoptaba al momento de debatir el reality, donde pretendía posicionarse como una voz calificada.

La desvinculación definitiva terminó por concretarse luego del último aislamiento de la mediática dentro de la casa más famosa del país. Al salir del juego, la panelista advirtió que no la volvieron a convocar al panel, lo que despertó su inmediato reclamo tras considerar que se incumplió el acuerdo previo de permanencia en pantalla. Su salida se dio en términos tirantes, cerrando un ciclo lleno de fricciones y reproches hacia la producción.

Vuelve PH: Podemos Hablar a Telefe Tras un prolongado período de ausencia en la pantalla chica, Andy Kusnetzoff regresa al frente de PH: Podemos Hablar para renovar su propuesta de fin de semana. El aclamado formato de entrevistas retornará a la grilla de Telefe este próximo sábado 8 de agosto a las 21.30, ocupando una franja central clave para la disputa del encendido. La producción ya terminó de ajustar los detalles logísticos y ratificó la nómina de invitados que acompañarán al conductor en la jornada inaugural: Martín Cirio, Yanina Latorre, Pampita, Diego Leuco y La Joaqui.

Telefe Con esta esperada vuelta, la apuesta de la señal radica en rearmar la mística de uno de los envíos más convocantes de la televisión argentina. El programa mantendrá su estructura clásica de confesiones al aire, apelando al punto de encuentro, la dinámica grupal y los testimonios imprevistos que surgen entre los famosos. De esta forma, el ciclo retoma su lugar en el prime time tras la pausa que inició sobre el tramo final del año 2023. La reaparición del envío conducido por Kusnetzoff reactivará el histórico duelo por el rating de los sábados por la noche frente a Mirtha Legrand, quien se sostiene firme en la pantalla de El Trece. Esta tradicional competencia entre ambos canales promete volver a polarizar la audiencia del fin de semana y encender el minuto a minuto de las mediciones en el ámbito mediático nacional.