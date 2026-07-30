Donald Trump anunció que se acordó el "desarme total" de Hamás y los grupos armados de Gaza

El presidente de Estados Unidos destacó el entendimiento y remarcó que se trata de "un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas". El grupo islamista no respondió sobre los dichos del republicano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció un acuerdo que comprenderá "el desarme total de Hamás y de todos los grupos armados de Gaza" en el marco de las negociaciones con el grupo islamista por la guerra , lo que definió como "un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas".

En la red social Truth Social, Trump remarcó el impacto del entendimiento, aunque Hamás no respondió sobre sus dichos: "Hoy, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas. Este acuerdo representa un paso crucial hacia el establecimiento de un nuevo gobierno palestino que, finalmente, gobernará Gaza y que colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino".

"Al mismo tiempo, Israel gozará de la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas. Este es un hito importante en la implementación del Plan de 20 Puntos de Trump. El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas. Una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza para sus residentes y sus vecinos", agregó en esta línea.

En tal sentido, destacó la labor de los países mediadores: "Hace un año había una guerra violenta y devastadora, una crisis humanitaria y rehenes mantenidos en un cautiverio brutal. Hemos logrado avances históricos, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Quiero agradecer a los mediadores —Egipto, Qatar y Turquía— por sus importantes esfuerzos, y especialmente a mi extraordinario equipo, cuyo incansable trabajo hizo posible este avance histórico".

En tanto, Trump prometió la elaboración de una administración palestina en el territorio gazatí: "¡La amenaza que surgió de Gaza el 7 de octubre no se permitirá que se recupere! En virtud de este acuerdo, Gaza estará finalmente en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su pueblo. ¡Felicidades a todos por este increíble logro, que todos decían que nunca nunca se podría lograr!"

En este marco, una delegación de Hamás permanece en El Cairo y mantuvo una ronda de reuniones con mediadores egipcios. En un comunicado, el grupo islamista había informado que el objetivo era abordar los aspectos pendientes del entendimiento alcanzado entre las partes y buscar mecanismos que permitan consolidar la tregua.

El asesor de prensa de Hamás, Taher al Nono, afirmó también que el movimiento mantiene su compromiso de alcanzar un entendimiento que contribuya a poner fin al sufrimiento de la población palestina, detener las operaciones militares israelíes y avanzar en el reconocimiento de los derechos políticos del pueblo palestino, entre ellos la creación de un Estado independiente.

La disolución del Gobierno en Gaza de Hamás

En un movimiento que reconfigura el tablero político en la Franja de Gaza, Hamas anunció el 6 de julio la disolución de su principal órgano de gobierno en el enclave y la transferencia de funciones a un comité de tecnócratas que, según informó, ya se encuentra en condiciones de asumir la administración civil del territorio.

La decisión se inscribe en un contexto de fuertes presiones internacionales y discusiones en torno a un eventual esquema de transición para Gaza, en medio de los intentos por delinear una salida política al conflicto y ordenar la gestión del territorio en una etapa posterior a la guerra.

De acuerdo con lo comunicado por la organización, el nuevo esquema estaría integrado por perfiles técnicos y administrativos sin una pertenencia política directa, con el objetivo de garantizar la prestación de servicios básicos y la continuidad institucional en áreas clave como salud, educación y abastecimiento.

La disolución del comité de gobierno, que funcionaba como estructura administrativa de facto en el enclave, busca también enviar una señal hacia los mediadores internacionales sobre la disposición a aceptar una nueva arquitectura de poder en Gaza, en un escenario aún marcado por la incertidumbre y las negociaciones abiertas.

Sin embargo, el alcance real de esta transición todavía es objeto de dudas. Distintas fuentes regionales advierten que la implementación efectiva del comité tecnocrático dependerá de acuerdos políticos más amplios y de la aceptación de los actores involucrados en el conflicto, en un proceso que se anticipa complejo y de largo alcance.