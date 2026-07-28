28 de julio de 2026 Inicio
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Volodímir Zelenski llegó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en medio de la guerra con Rusia

El presidente de Ucrania aterrizó en Washington para abrir una agenda de reuniones con el mandatario estadounidense y su equipo, en busca de respaldo político y militar frente a la ofensiva rusa.

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El presidente ucraniano llegó a EEUU. También asistirá al funeral del senador Lindsey Graham.

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Zelenski aseguró que existieron contactos entre Kiev y Washington. 
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“Ya estoy en Estados Unidos. La agenda incluye reuniones con el presidente Trump, su equipo y quienes puedan apoyar nuestra defensa. La prioridad número uno es la cooperación estratégica y antibalística con Estados Unidos. La paz debe estar más cerca”, informó el mandatario ucraniano a través de su cuenta de Telegram.

A su vez, también manifestó que "en nombre de toda Ucrania, honrará la memoria del senador Lindsey Graham" y, junto con todos los presentes en la ceremonia en Washington, recordará sus esfuerzos por la seguridad y la libertad en la región euroatlántica y en otras regiones del mundo.

Por otro lado, Zelenski agradeció a quienes colaboran en la defensa de la población, mientras en Kiev se difundió una nueva denuncia por crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas.

En un comunicado citado por el sitio Ukrinform, el Estado Mayor ucraniano señaló que las Fuerzas Armadas rinden homenaje a soldados, voluntarios y civiles que fueron ejecutados, torturados o murieron en cautiverio como consecuencia de la agresión de Rusia, en la lucha por la independencia y la integridad territorial del país.

En cuanto al funeral del senador republicano, sus restos de Graham fueron homenajeados primero en la Rotonda del Capitolio, donde legisladores de ambos partidos y el vicepresidente J.D. Vance le dieron el último adiós. El servicio principal se realizó en la Catedral Nacional de Washington, con un discurso central de Donald Trump. Tras la ceremonia, el féretro fue trasladado a Carolina del Sur, su tierra natal, para continuar con los actos públicos de despedida y el entierro definitivo.

Ataque de Ucrania a Rusia

El país liderado por Volodimir Zelenski lanzó una gran ofensiva en infraestructura clave en Rusia con más de 370 drones, El ataque afectó las regiones de Moscú y Tambov, así como también una instalación petrolera.

El mandatario ucraniano emitió un comunicado en redes acompañado de un video dónde se puede observar grandes columnas de humo saliendo de los lugares donde realizó el ataque. La guerra entre ambos países continúa activa y las ofensivas en territorio tanto ruso como ucraniano no cesan.

"Hoy, nuestras sanciones de largo alcance tuvieron éxito en tres áreas del territorio ruso, así como en nuestra tierra temporalmente ocupada y en el mar. En particular, en respuesta a los ataques rusos contra nuestra infraestructura civil y contra nuestras ciudades y comunidades, se golpearon dos importantes instalaciones logísticas – en las regiones de Moscú y Tambov, a más de 500 y casi 700 kilómetros de la línea del frente", explicó.

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