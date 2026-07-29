Un dron atacó un buque de Estados Unidos en Egipto: Donald Trump responsabilizó a Irán Luego de que Teherán disparara varios misiles contra una base estadounidense en Jordania, el mandatario republicano aseguró que el nuevo incidente "es más de lo mismo, pero se va a solucionar". Las fuerzas iraníes no se atribuyeron el ataque. Por Agregar C5N en









Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Un dron atacó un buque cisterna estadounidense que se encontraba en un puerto de Egipto, un incidente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó a las fuerzas militares de Irán, que horas antes habían lanzado un "ataque sorpresa" contra varias bases norteamericanas en Medio Oriente. "Es más de lo mismo, pero se va a solucionar", afirmó.

El ataque ocurrió este miércoles en el puerto mediterráneo de Damieta y provocó un incendio en el buque Energos Winter, de propiedad estadounidense y dedicado al almacenamiento de gas. Luego, el fuego se propagó a otro barco, el Gaslog Salem, que también resultó afectado por las llamas.

El Ministerio de Petróleo de Egipto confirmó un incendio en el puerto, pero no mencionó ningún ataque con drones. Según fuentes de seguridad citadas por la agencia Reuters, lo más probable es que la explosión a bordo del Energos Winter haya sido causada por un dron o un "proyectil no identificado".

ÚLTIMA HORA: Un dron iraní acaba de impactar un buque cisterna de gas estadounidense en el puerto egipcio de Damieta. Es el primer ataque iraní en suelo egipcio.



Equipos de emergencia trabajan para enfriar la embarcación y contener las consecuencias del ataque. pic.twitter.com/lUSJ5gjYWz — Isaac2 (@isaacrrrr7) July 29, 2026 Aunque las autoridades aún no establecieron el origen del dron ni señalaron responsabilidades, Trump atribuyó el ataque al régimen iraní y amenazó con ordenar una dura respuesta contra Teherán. "Ahora nos toca a nosotros", afirmó ante periodistas acreditados en la Casa Blanca.

El mandatario se refirió al "ataque sorpresa" que la Guardia Revolucionaria iraní lanzó este martes contra bases militares estadounidenses en Jordania y otros países de Medio Oriente. "Les vamos a dar un golpe muy duro", advirtió, y lo relacionó con el ataque contra el Energos Winter. "Me han informado. Es más de lo mismo. Pero se va a solucionar", sostuvo.