29 de julio de 2026 Inicio
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Un dron atacó un buque de Estados Unidos en Egipto: Donald Trump responsabilizó a Irán

Luego de que Teherán disparara varios misiles contra una base estadounidense en Jordania, el mandatario republicano aseguró que el nuevo incidente "es más de lo mismo, pero se va a solucionar". Las fuerzas iraníes no se atribuyeron el ataque.

Por
Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Un dron atacó un buque cisterna estadounidense que se encontraba en un puerto de Egipto, un incidente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó a las fuerzas militares de Irán, que horas antes habían lanzado un "ataque sorpresa" contra varias bases norteamericanas en Medio Oriente. "Es más de lo mismo, pero se va a solucionar", afirmó.

La Marina de Estados Unidos.
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Estados Unidos interceptó un "ataque sorpresa" de Irán contra bases en Medio Oriente

El ataque ocurrió este miércoles en el puerto mediterráneo de Damieta y provocó un incendio en el buque Energos Winter, de propiedad estadounidense y dedicado al almacenamiento de gas. Luego, el fuego se propagó a otro barco, el Gaslog Salem, que también resultó afectado por las llamas.

El Ministerio de Petróleo de Egipto confirmó un incendio en el puerto, pero no mencionó ningún ataque con drones. Según fuentes de seguridad citadas por la agencia Reuters, lo más probable es que la explosión a bordo del Energos Winter haya sido causada por un dron o un "proyectil no identificado".

Aunque las autoridades aún no establecieron el origen del dron ni señalaron responsabilidades, Trump atribuyó el ataque al régimen iraní y amenazó con ordenar una dura respuesta contra Teherán. "Ahora nos toca a nosotros", afirmó ante periodistas acreditados en la Casa Blanca.

El mandatario se refirió al "ataque sorpresa" que la Guardia Revolucionaria iraní lanzó este martes contra bases militares estadounidenses en Jordania y otros países de Medio Oriente. "Les vamos a dar un golpe muy duro", advirtió, y lo relacionó con el ataque contra el Energos Winter. "Me han informado. Es más de lo mismo. Pero se va a solucionar", sostuvo.

Estados Unidos interceptó un "ataque sorpresa" de Irán contra bases en Medio Oriente

El Comando Central de Estados Unidos informó que interceptó un "ataque sorpresa" de Irán contra bases militares norteamericanas en Medio Oriente. En paralelo, las fuerzas estadounidenses y Arabia Saudita realizaron una ofensiva conjunta en Irak, con más de 30 ataques aéreos con drones dirigidos en 72 horas.

"El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas de Estados Unidos con base en Medio Oriente. Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito. Las fuerzas de Estados Unidos permanecen vigilantes y en un alto estado de preparación", anunció el Comando Central en redes sociales.

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