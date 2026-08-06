Drástico cambio: un conductor de Telefe anunció su nuevo proyecto y sorprendió

El presentador tomó la decisión de apartarse de su tarea habitual para pasar a otra completamente diferente: “No quiero hacer papelones, le voy a poner un poco de garra”.

El conductor de Telefe realizó un vivo de Instagram para contar que pasará a ser parte de un nuevo proyecto muy diferente a su rol habitual: Pablo Giralt, el relator deportivo, será nuevo participante de MasterChef Celebrity Argentina.

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Pero primero hizo sus anuncios habituales: "Vamos a estar transmitiendo Boca y Estudiantes en la cancha Huracán, el sábado Tigre con River y el martes próximo estaremos en la cancha de Boca con Boca y Recoleta. Así que atención a todas las transmisiones que se vienen en lo inmediato".

Luego hizo una serie de agradecimientos por el cariño recibido por su labor en el Mundial 2026. Fue el relator oficial del canal para los partidos de la Selección argentina, incluido la final y respetó la cábala del Mundial 2022.

Pero después dio la sorpresa: "Hablando de Telefe y de lo que viene, me voy a empezar a preparar para MasterChef y voy a ir grabando algunas clases. Quiero aprender un par de cositas y no hacer papelones, le voy a poner un poco de garra".

La influencer Nati Jota sorprendió al revelar que rechazó una propuesta para participar en la nueva edición de MasterChef Celebrity , uno de los realities gastronómicos más esperados de la televisión nacional. La periodista y conductora contó que la convocatoria la había entusiasmado en un primer momento, pero que al enfrentarse al desafío sintió una fuerte angustia que la llevó a tomar una decisión personal: abandonar la posibilidad de competir antes de ingresar oficialmente al programa.

La confesión ocurrió durante una entrevista en el programa conducido por Ángel de Brito, donde Nati Jota explicó con sinceridad cómo vivió internamente la propuesta. “Me llamaron para algo, pero no me animo... para MasterChef Celebrity”, relató la creadora de contenido, quien reconoció que inicialmente respondió de manera positiva porque quería salir de su zona conocida y asumir un nuevo desafío dentro del mundo del entretenimiento.

Sin embargo, el entusiasmo inicial comenzó a transformarse en inseguridad cuando empezó a pensar en la exigencia del certamen culinario. “No me animo, lloré, te juro”, afirmó, en Bondi Live, la figura del streaming, al explicar que sentía que muchos participantes llegaban con conocimientos previos de cocina o con una preparación mucho más avanzada.

“Apenas me llamaron dije: ‘Dale, sí, tengo que ir, tengo que salir del lugar cómodo’”, contó, aunque luego admitió que una clase de cocina modificó su percepción y la llevó a dar un paso al costado.