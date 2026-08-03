Tras la negativa iraní a las negociaciones, Donald Trump lanzó una nueva amenaza: "Acuerdo o rendición total"

El presidente estadounidense volvió a endurecer su discurso contra Teherán y advirtió que sólo aceptará un acuerdo inmediato o la rendición total, tras la negativa de Irán a reconocer negociaciones sobre el estrecho de Ormuz.

Donald Trump volvió a amenazar a Irán tras su negativa a reconocer negociaciones sobre el estrecho de Ormuz , clave para el comercio mundial de petróleo y gas licuado. "Acuerdo o rendición total", lanzó el estadounidense después de que Teherán negara estar en tratativas con Washington.

“ ¡Los líderes iraníes son increíblemente falaces y engañosos ! Piden una reunión, algunos dirían que "suplican", comienzan las conversaciones, con más programadas para un futuro inmediato, y ellos dicen, abiertamente y con orgullo, que no están manteniendo ninguna conversación”, dijo el Presidente de Estados Unidos en su plataforma Truth Social.

El descargo de Trump se da en medio de la prolongada tensión entre la Casa Blanca y Teherán por el programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio global de energía.

Luego, el republicano aprovechó para volver a confirmar que el diálogo existe entre ambos: “ Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán , con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de otros países (...) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad . Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento”.

Su última frase coincide con lo que luego confirmaron acreditados al Despacho Oval que confirmaron que el mandatario insistió en que “si esto no sucede, no habrá más oportunidades ”.

Irán negó las negociaciones por Ormuz

Medios iraníes rechazaron la versión del presidente estadounidense que aseguran que Teherán había pedido frenar nuevos ataques y que se habían acordado los términos de un entendimiento para lograr un acuerdo que modifique las condiciones de circulación por el estrecho de Ormuz.

La agencia semioficial iraní Mehr calificó de "nueva mentira" la versión difundida por Trump. Según el medio, fuentes militares aseguraron que las Fuerzas Armadas iraníes se encuentran en máxima alerta y preparadas para responder ante cualquier escenario. Otros medios iraníes como el diario Kayhan sostuvo que Trump volvió a retroceder después de varios días de amenazas contra Irán, mientras que Mehr señaló que el presidente presentó su decisión de no atacar como una concesión.

La controversia también se trasladó al estrecho de Ormuz donde un informe difundido por el canal israelí Channel 12 indicó que Trump habría cancelado los ataques luego de que el canciller iraní, Abbas Araghchi, aceptara una propuesta para garantizar la apertura de la estratégica vía marítima.

De acuerdo con ese reporte, basado en fuentes diplomáticas, el supuesto entendimiento habría sido impulsado por Qatar y Estados Unidos y contemplaría que los barcos ingresaran al Golfo Pérsico por el sector iraní del estrecho y salieran por aguas de Omán. El gobierno omaní habría aceptado la propuesta a cambio de garantías sobre su cumplimiento por parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

Sin embargo, la agencia Fars desmintió esa información. El medio citó a un integrante del equipo negociador de Irán, quien aseguró que el reporte israelí era falso y advirtió que el estrecho continuará cerrado mientras Estados Unidos mantenga lo que Teherán considera acciones hostiles.