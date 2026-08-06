La pérdida de empleo en la era Javier Milei: más de 340 mil personas se quedaron sin trabajo

La tradicional festividad y vocación al patrono del trabajo llega en un contexto de fuerte caída del empleo en la gestión de La Libertad Avanza. La merma se suma a un crecimiento de la informalidad y la tasa del monotributo.

El empleo registrado sufrió una fuerte caída en la era Milei.

La festividad de San Cayetano en la era Milei suma, año tras año, miles de fieles que se acercan a pedirle al santo por trabajo. Desde el comienzo del gobierno libertario los datos oficiales son lapidarios : se perdieron más de 340 mil empleos formales , tanto en el sector público como privado, y hubo un fuerte crecimiento de la informalidad y los monotributistas.

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El 28 de abril, en la cena de la Fundación Libertad, el Presidente mostró un gráfico que reflejaba un incremento total de 113 mil puestos de trabajo desde el cuarto trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2025. Sin embargo, ese mismo cuadro mostraba una enorme caída del empleo registrado (-241 mil puestos de trabajo), y un aumento de 346 mil trabajadores independientes. por lo que las cifras netas de empleo no muestran un escenario de dinamismo laboral sino más bien lo contrario, contracción del sector formal y un incremento del "emprendedurismo de supervivencia".

El discurso oficial choca incluso con los datos brindados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y del Sector Privado Asalariado Registrado (SIPA), analizados por distintas consultoras y el centro de estudios económicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), marca que desde la asunción de Milei hay 28.262 empresas menos en Argentina , lo que en parte explica los 341.396 puestos de trabajo que se perdieron en el sector registrado. Construcción, inmobiliaria, industria y comercio son algunos de los sectores más afectados por la política libertaria, aunque el porcentaje de cierres es mayor en Transporte y Almacenamiento, rubros que generan más del 50% del PBI y del empleo registrado.

Solo el Agro (5,1%), Finanzas (2,4%), Minería y Petróleo (1,4%) y Electricidad, Gas y Agua (1,13%), aparecen como los grandes beneficiados del modelo con una incidencia del 10% en el empleo registrado .

De esta manera, los datos relevados a través de la EPH del INDEC para los 31 aglomerados urbanos muestran que, en el primer trimestre del 2026, la tasa de desocupación se ubicó en el 7,8%, mostrando una leve reducción de 0,1 punto porcentual con relación al nivel registrado en idéntico trimestre del año anterior.

Qué pasó con la informalidad

En lo que respecta a la informalidad laboral, hubo un crecimiento significativo, alcanzando en el primer trimestre de 2026 su nivel más alto de los últimos años tres años: la tasa de empleo no registrado llegó al 44,2%, lo que representa un incremento de 2,2% respecto al mismo periodo de 2025 y de 3,4% en comparación con 2023.

Los informes señalan que, bajo el modelo libertario, los únicos puestos de trabajo que se generan son informales. Entre el primer trimestre de 2024 y el de 2026, se crearon 603.600 empleos no registrados, mientras que en el mismo periodo se destruyeron 246.000 puestos registrados.

En este marco, se analiza que "el aumento de las altas en el monotributo (+165.542 entre noviembre de 2023 y marzo de 2026) se interpreta como una estrategia de los trabajadores para complementar ingresos o suplir la pérdida de empleos formales, configurando un escenario de "emprendedurismo de supervivencia".

El trabajo, publicado en julio de este año, con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) actualizados a abril, detalla que 99,77% de las empresas que cerraron son aquellas que tenían hasta 500 trabajadores: 28.196 casos, contra apenas 66 empleadores de más de 501 empleados.

Entre los causantes de la destrucción se encuentran la eliminación de los subsidios, la flexibilización laboral, la menor inversión en sectores tradicionales y un posible traslado de trabajadores a la informalidad, con el consecuente deterioro en salarios, beneficios y estabilidad laboral.

La motosierra al Estado

Los datos del INDEC marcan que durante el mes de junio se registró una nueva merma del personal estatal: se perdieron 1.656 puestos de trabajo, 0,6% menos con respecto a mayo.

De esta manera, desde el inicio de la gestión de Milei, la cantidad de empleos públicos continúa en descenso y la reducción acumulada alcanza casi 70 mil puestos de trabajo. En junio de este año, la cifra descendió a 271.696 trabajadores, lo que representa una baja total de 69.800 puestos.

#DatoINDEC

La dotación de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado alcanzó 271.696 personas en junio de 2026 https://t.co/DjahOMM6Rk pic.twitter.com/AC44JvJdp5 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 31, 2026

Los números de la pérdida de empleo en la era Milei

Puestos perdidos: más de 220.000 empleos asalariados formales.

Sectores más golpeados: Construcción: la rama más afectada debido a la paralización de la obra pública financiada por la Nación y el parate en el desarrollo inmobiliario. Industria manufacturera: registra caídas superiores a los 49.000 puestos, golpeando fuerte en rubros como el textil, la confección, el calzado y la metalmecánica. Comercio y servicios: afección directa por la retracción del consumo interno.



Sector Público (INDEC - Informe de Dotación de la APN)

Puestos perdidos: se registran casi 70.000 bajas (alrededor de 69.800 puestos) en la Administración Pública Nacional (APN), entes descentralizados y empresas del Estado.

Causas principales: falta de renovación de contratos finalizados, pases a retiro voluntario, jubilaciones no reemplazadas y el cierre o achicamiento de organismos y empresas públicas (como Télam, Correo Argentino, entre otras).

Total Consolidado y Transformación del Mercado Laboral