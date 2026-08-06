7 de agosto de 2026 Inicio
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El periodismo en primer plano: la nueva campaña de Radio 10

Con sus principales figuras como protagonistas, la emisora pone el foco en la mirada y la calidad periodística.

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Radio 10 vuelve a hacer foco en la calidad

Radio 10 vuelve a hacer foco en la calidad, el compromiso y la cercanía de sus reconocidas figuras.

Radio 10 lanzó una nueva campaña de comunicación institucional que rompe con los códigos tradicionales del rubro. La apuesta se inclina por una estética artística y conceptual, donde los primeros planos de las caras y las manos de sus protagonistas construyen una narrativa visual propia, alejada del habitual formato de venta de programas radiales.

Las piezas reúnen a Gustavo Sylvestre, Pablo Duggan, Nancy Pazos, Fernando Borroni, Juan Amorín, Teté Coustarot, Juan Di Natale, Franco Bagnato y Marcela Feudale, retratados en fotografías en blanco y negro bajo el sello “La 10 de Argentina”, con los colores distintivos de la marca como único contraste.

En un contexto de saturación informativa, la emisora vuelve a hacer foco en la calidad periodística, el compromiso y la cercanía de sus reconocidas figuras.

Con esta campaña, que ya se despliega en los puntos más estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, Radio 10 renueva su presencia en la vía pública porteña y reafirma el lugar fundamental del periodismo en la construcción democrática del país.

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