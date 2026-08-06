ANMAT prohibió tres lotes de un medicamento que trata el VIH tras un robo El organismo aseguró que la medida fue tomada después que denunciaran la sustracción del producto en una planta elaboradora, por lo que no pueden garantizar su seguridad. Por Agregar C5N en









Se trata de Zetrotax jarabe por 240 ml, lotes: EAIB6, EAIB7 y EAIB8.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y distribución del producto ZETROTAX, un jarabe por 240 ml utilizado para tratamiento de la infección por VIH (virus de inmunodeficiencia humana).

Mediante la Disposición N.º 4754/2026 publicada en el Boletín Oficial este jueves, el organismo aseguró que desde Laboratorios Dalban, informaron el robo de diversos medicamentos en su planta ubicada en Haedo, entre ellos el jarabe.

"Según informó la empresa, los frascos robados aún no habían sido acondicionados en su envase secundario (estuche), aunque contaban con la etiqueta autorizada que identificaba el producto, el lote y la fecha de vencimiento. Posteriormente, la firma realizó la conciliación del stock y presentó la correspondiente denuncia policial", añadieron.

Dado que se desconoce la condición y el estado de conservación de las unidades sustraídas, no es posible garantizar su seguridad, calidad e integridad, por lo que ANMAT dispuso su prohibición para evitar riesgos a quienes pudieran adquirir o utilizar estos productos.

¿Cuál fue la medida de la ANMAT y cuáles son los lotes prohibidos? A fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de unidades individualizadas de las que se desconoce su condición y estado de conservación, respecto de las que no es posible acreditar su seguridad, el servicio interviniente sugirió: a) Prohibir el uso, la comercialización y la distribución del producto: ZETROTRAX, jarabe por 240 ml, lotes: EAIB6, EAIB7 y EAIB8; b) Comunicar a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo dependiente de la Subsecretaria de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, Secretaria de Industria y Comercio, Ministerio de Economía.