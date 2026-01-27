Joseph Blatter respaldó la idea de un boicot al Mundial de Estados Unidos El expresidente de la FIFA se alineó a las recientes declaraciones de Mark Pieth, otro exdirigente de la casa madre del fútbol, quien advirtió a los aficionados sobre los riesgos de viajar. También Oke Göttlich, vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol, se mostró de acuerdo con boicotear el evento. Por + Seguir en







El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, respaldó públicamente una propuesta para que los aficionados boicoteen los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos, citando como motivo la conducta del presidente Donald Trump y las políticas de su administración dentro y fuera del país.

Blatter alineó su postura con las recientes declaraciones de Mark Pieth, abogado suizo experto en anticorrupción y expresidente del Comité Independiente de Gobernanza de la FIFA, quien cuestionó severamente las garantías para los visitantes en una entrevista con el diario Der Bund.

Al respecto, Pieth advirtió sobre los riesgos de viajar: "Si tenemos en cuenta todo lo que hemos hablado, solo hay un consejo para los aficionados: ¡aléjense de Estados Unidos! En cualquier caso, lo verán mejor por televisión".

A través de la red social X, el expresidente de FIFA citó al abogado y sentenció: "Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial", refiriéndose al torneo que Estados Unidos coorganizará junto a Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Restricciones migratorias y tensión internacional Las preocupaciones sobre la sede estadounidense se intensificaron debido a las tácticas agresivas de las fuerzas de seguridad contra migrantes en ciudades como Minneapolis, sumado a controvertidas posturas geopolíticas de la Casa Blanca, como las intenciones expansionistas sobre Groenlandia.