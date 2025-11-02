2 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Donald Trump amenazó con intervenir Nigeria por el "asesinato de cristianos"

El presidente estadounidense le ordenó al Pentágono que "se prepare para una posible acción" contra "terroristas islámicos" y advirtió que podría suspender la asistencia al país. El mandatario nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, negó las acusaciones de intolerancia religiosa.

Por
Trump le advirtió al gobierno de Nigeria que debe actuar rápido.

Trump le advirtió al gobierno de Nigeria que "debe actuar rápido".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con intervenir militarmente en Nigeria si el gobierno local no detiene el "asesinato de cristianos", una acusación que fue rechazada por el mandatario Bola Ahmed Tinubu en medio de los conflictos que afectan al país africano.

La red de autopistas de este país es la segunda más extensa del mundo.
Te puede interesar:

¿Sabías cuál es el país de América que tiene la red de autopistas más extensa? No es Argentina

"Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá de inmediato toda la ayuda y asistencia a Nigeria, y podría entrar en ese país, ahora deshonrado, con todas las armas en la mano, para aniquilar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades", anunció Trump este sábado en un posteo de Truth Social.

"Por la presente, ordeno a nuestro Departamento de Guerra que se prepare para una posible acción. Si atacamos, será rápido, brutal y contundente, ¡tal como los terroristas atacan a nuestros amados cristianos! ¡Advertencia: el gobierno nigeriano debe actuar rápido!", agregó.

El secretario del Departamento de Defensa (también renombrado como Departamento de Guerra), Pete Hegseth, confirmó en X que su área "se está preparando para actuar". "O el gobierno nigeriano protege a los cristianos, o eliminaremos a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades", ratificó.

Embed

Las declaraciones de Trump se producen un día después de anunciar que añadirá a Nigeria en la lista de "Países de Especial Preocupación", integrada por naciones que, según Estados Unidos, violan la libertad religiosa. La nómina incluye a China, Myanmar, Corea del Norte, Rusia y Pakistán.

El mandatario aseguró el viernes que "miles de cristianos están siendo asesinados" en Nigeria, pero no aportó evidencia al respecto. En los últimos meses, legisladores republicanos y otros referentes conservadores denunciaron que se está desarrollando un "genocidio cristiano" en ese país.

Las acusaciones fueron rechazadas por el gobierno nigeriano a través de un comunicado. "Desde 2023, nuestra administración ha mantenido un diálogo abierto y activo con líderes cristianos y musulmanes por igual, y continúa abordando los desafíos de seguridad que afectan a ciudadanos de todas las religiones y regiones", afirmó el presidente Tinubu.

"La caracterización de Nigeria como un país religiosamente intolerante no refleja nuestra realidad nacional, ni tiene en cuenta los esfuerzos constantes y sinceros del gobierno por salvaguardar la libertad de religión y de creencias para todos los nigerianos", añadió, y se comprometió a trabajar con la Casa Blanca en ese sentido.

Bola Ahmed Tinubu, presidente de Nigeria
El presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, negó que exista persecución contra los cristianos.

El presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, negó que exista persecución contra los cristianos.

Dentro de Nigeria conviven unos 200 grupos étnicos que practican diferentes religiones, incluidas el cristianismo, el islam y otras doctrinas tradicionales. Aunque han coexistido en paz durante mucho tiempo, también han surgido brotes de violencia por divisiones étnicas o disputas sobre recursos.

Uno de los principales impulsores de estos conflictos es el grupo islamista Boko Haram, que opera principalmente en el noreste del país ha asesinado a decenas de miles de personas en los últimos 15 años. Sin embargo, los expertos señalan que sus víctimas son en su mayoría musulmanes que se niegan a seguir su visión extremista.

Tanto Boko Haram como el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP) buscan imponer un Estado islámico en Nigeria, que se caracteriza por tener un norte predominantemente musulmán y un sur de mayoría cristiana. Otros enfrentamientos en el centro del país se relacionan más con la propiedad de la tierra que con motivos religiosos.

Según datos de las Naciones Unidas, estos grupos extremistas han matado a más de 40.000 personas, incluida una gran cantidad de musulmanes. La violencia obligó a 2,7 millones de personas a desplazarse tanto dentro de Nigeria como hacia países vecinos, entre ellos Camerún, Chad y Níger.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Confirmaron que robaron objetos de valor incalcubale. 

Robo histórico en California: se llevaron mil piezas del Museo de Oakland

El estudio subraya una similitud significativa en los procesos cognitivos entre chimpancés y humanos.

Revelación: los chimpancés muestran un pensamiento racional similar al de humanos de cuatro años

El Comando Sur de los EEUU realizando ejercicios militares cerca de Venezuela. 

"Fuego real": los intimidantes videos que publicó el Comando Sur de EEUU cerca de Venezuela

Estados Unidos tiene previsto atacar bases militares en Venezuela. 

Máxima tensión: Afirman que Estados Unidos se prepara para atacar bases militares de Venezuela

Estados Unidos no ha detonado ninguna ojiva nuclear desde 1992.

Preocupación mundial: Trump anunció que Estados Unidos volverá a hacer pruebas de armas nucleares después de treinta años

David Pearce fue condenado por la Justicia.

Condenaron a un productor de Hollywood a 146 años de prisión por asesinar a una modelo y su amiga

Rating Cero

 Ariana mostró en redes sociales las primeras imágenes del look que usará durante el evento.

La impresionante transformación de Ariana Grande: furror por su cambio de look

Marcelo Tinelli, su hija Juanita y un difícil momento familiar.

La respuesta de Marcelo Tinelli a las críticas de su hija Juanita tras la denuncia por amenazas

Los rumores sugieren que el equipo podría tener su propia serie. Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions. Por el momento, marvel aún no la ha anunciado.

Kang era el gran villano de Marvel pero los problemas con el actor cambiaron los planes: ¿contra qué superhéroes se iba a enfrentar?

La mezcla de actores consagrados con personas vinculadas al caso real (algunas aparecen interpretándose a sí mismas) aporta verosimilitud y fuerza emocional a la narración. Netflix lista el título como parte de su catálogo de dramas sociales argentinos.
play

Esta película con Natalia Oreiro ya sorprendió a todo el mundo del cine y ahora se puede ver en Netflix: de qué se trata

Grandes nombres y emociones intensas marcan el mes en la plataforma de streaming.
play

Las mejores 2 películas de Netflix para ver en noviembre 2025: te van a volar la cabeza

Esta comedia presenta a un hijo con el corazón roto y su madre sobreprotectora.
play

Es una comedia española de Netflix y es ideal para cuando estás triste: no pararás de reír

últimas noticias

Pese a la violenta actitud, no hubo heridos en el Instituto Médico Platense

Furia en una clínica de La Plata: quiso retirar a su madre sin el alta y destrozó el hall con un fierro

Hace 8 minutos
El enigmático caso de una desaparición que sigue conmoviendo cada vez que la recordamos

Esta desaparación ya superó los 18 años y sigue sin resolverse: qué pasó con el crimen que sacudió a Europa

Hace 15 minutos
play

Masacre en Río de Janeiro: 52% de los vecinos creen que la ciudad es más insegura tras el operativo

Hace 28 minutos
La clave, según los expertos, está en mezclar sin miedo.

Adiós al 2025: las 5 tendencias más impactantes que se vienen en 2026, según diseñadores

Hace 38 minutos
Plutón retoma su movimiento directo en Acuario, marcando un período de transformación.

Plutón está directo en Acuario: ¿qué signos tendrán más transformaciones?

Hace 42 minutos