"Fuego real": los intimidantes videos que publicó el Comando Sur de EEUU cerca de Venezuela

La cuenta oficial dio a conocer imágenes de los distintos operativos llevados a cabo en el Mar Caribe. El presidente Donald Trump dio la orden de comenzar una ofensiva con buques destructores contra carteles narco. "Se están inventando una nueva guerra", había asegurado Nicolás Maduro.

La cuenta oficial del Comando Sur de los Estados Unidos (SouthCom) publicó en las últimas horas intimidantes videos realizando operaciones militares sobre el Mar Caribe, cerca de Venezuela. El presidente Donald Trump había dado la orden de comenzar una ofensiva con buques destructores contra carteles narco en el país latinoamericano. "Se están inventando una nueva guerra", había asegurado Nicolás Maduro.

"Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión, las operaciones dirigidas por Departamento de Guerra y las prioridades de Donald Trump para desarticular el narcotráfico y proteger la patria", señalaron desde SouthCom.

El material salió a la luz en la misma jornada donde medios estadounidenses informaron que, por orden de Donald Trump, Estados Unidos se prepara para atacar bases militares de Venezuela y alertaron que "los bombardeos podrían ocurrir en cualquier momento".

Tras la decisión de Estados Unidos de desplegar el portaaviones nuclear más moderno de su flota en el mar Caribe , para incrementar su campaña militar contra el narcotráfico en Latinoamérica. Nicolás Maduro , el presidente de Venezuela, aseguró que " se están inventando una nueva guerra".

"Se están inventando una nueva guerra eterna, prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar", afirmó Maduro.

En esa línea, Maduro añadió que "Venezuela es un país libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína, y vamos a lograr el 100% libre de paso de un minúsculo 5% del narcotráfico que viene de Colombia".

El gobierno norteamericano de Donald Trump sostiene que desde Venezuela y Colombia se envían drogas a Estados Unidos y esta es la razón por la que se han iniciado una serie de bombardeos contra lanchas que transportarían estupefacientes prohibidos.

Sin embargo, en ninguno de los diez ataques realizados hasta el momento, en los que murieron unas 43 personas, se aportaron pruebas que las cargas de estas embarcaciones correspondían al narcotráfico.

La presencia del portaaviones en la zona del Comando Sur norteamericano “reforzará la capacidad estadounidense de detectar, supervisar y desarticular a agentes y acciones ilícitos que pongan en riesgo la seguridad y la prosperidad de la patria estadounidense”, sostuvo el vocero del Pentágono, Sean Parnell, al anunciar el despliegue del portaaviones en una publicación realizada en su cuenta oficial de X.