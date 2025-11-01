Robo histórico en California: se llevaron mil piezas del Museo de Oakland El FBI y la Policía investigan el caso, pero confirmaron que hay objetos robados de valor incalculable como canastos indígenas, joyas y otro tipo de artefactos. Por







Confirmaron que robaron objetos de valor incalcubale. Redes sociales

Un nuevo robo de película ocurrió en un museo, pero esta vez en el Oakland de California de Estados Unidos por parte de un grupo de ladrones que ingresó en uno de sus depósitos y se llevaron mil piezas históricas en plena madrugada.

El hecho ocurrió el 15 de octubre a las 3:30 de la madrugada en un depósito fuera del predio principal. Pero para poder ingresar forzaron la entrada y lo lograron en pocos minutos. Se llevaron canastos indígenas norteamericanos, joyas, artefactos y hasta computadoras.

Entre los objetos sustraídos, según indicó la Policía del lugar, se destacan un collar de gemas y un colmillo grabado con la figura de una persona, algo que tiene valor cultural y simbólico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nmas/status/1984262910106046697&partner=&hide_thread=false En Estados Unidos se robaron mil artículos de una colección del Museo de Oakland, en California; son objetos históricos de nativos americanos y joyas. #Despierta con @daniellemx_ | #DecideInformado | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc6wBv pic.twitter.com/P29TzlYbnQ — NMás (@nmas) October 31, 2025 La directora ejecutiva del museo, Lori Fogarty, calificó el hecho como “un acto descarado que le roba al público parte del patrimonio cultural del estado”, indicó y agregó que “la mayoría de estos objetos fueron donados generosamente al museo. Estamos trabajando codo a codo con la Ciudad de Oakland, la policía y el FBI para que estas piezas vuelvan a casa”.

También consideró que entraron y agarraron lo que encontraron a mano para después escapar rápido y pidió ayuda: “Son una pérdida para el público, para nuestra comunidad, y esperamos que la gente nos ayude a recuperarlos”.