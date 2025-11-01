1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Robo histórico en California: se llevaron mil piezas del Museo de Oakland

El FBI y la Policía investigan el caso, pero confirmaron que hay objetos robados de valor incalculable como canastos indígenas, joyas y otro tipo de artefactos.

Por
Confirmaron que robaron objetos de valor incalcubale. 

Confirmaron que robaron objetos de valor incalcubale. 

Redes sociales

Un nuevo robo de película ocurrió en un museo, pero esta vez en el Oakland de California de Estados Unidos por parte de un grupo de ladrones que ingresó en uno de sus depósitos y se llevaron mil piezas históricas en plena madrugada.

La red de autopistas de este país es la segunda más extensa del mundo.
Te puede interesar:

¿Sabías cuál es el país de América que tiene la red de autopistas más extensa? No es Argentina

El hecho ocurrió el 15 de octubre a las 3:30 de la madrugada en un depósito fuera del predio principal. Pero para poder ingresar forzaron la entrada y lo lograron en pocos minutos. Se llevaron canastos indígenas norteamericanos, joyas, artefactos y hasta computadoras.

Entre los objetos sustraídos, según indicó la Policía del lugar, se destacan un collar de gemas y un colmillo grabado con la figura de una persona, algo que tiene valor cultural y simbólico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nmas/status/1984262910106046697&partner=&hide_thread=false

La directora ejecutiva del museo, Lori Fogarty, calificó el hecho como “un acto descarado que le roba al público parte del patrimonio cultural del estado”, indicó y agregó que “la mayoría de estos objetos fueron donados generosamente al museo. Estamos trabajando codo a codo con la Ciudad de Oakland, la policía y el FBI para que estas piezas vuelvan a casa”.

También consideró que entraron y agarraron lo que encontraron a mano para después escapar rápido y pidió ayuda: “Son una pérdida para el público, para nuestra comunidad, y esperamos que la gente nos ayude a recuperarlos”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El estudio subraya una similitud significativa en los procesos cognitivos entre chimpancés y humanos.

Revelación: los chimpancés muestran un pensamiento racional similar al de humanos de cuatro años

El Comando Sur de los EEUU realizando ejercicios militares cerca de Venezuela. 

"Fuego real": los intimidantes videos que publicó el Comando Sur de EEUU cerca de Venezuela

Estados Unidos tiene previsto atacar bases militares en Venezuela. 

Máxima tensión: Afirman que Estados Unidos se prepara para atacar bases militares de Venezuela

Estados Unidos no ha detonado ninguna ojiva nuclear desde 1992.

Preocupación mundial: Trump anunció que Estados Unidos volverá a hacer pruebas de armas nucleares después de treinta años

David Pearce fue condenado por la Justicia.

Condenaron a un productor de Hollywood a 146 años de prisión por asesinar a una modelo y su amiga

Pablo Quirno expuso en Diputados.

El Gobierno afirmó que Estados Unidos "utilizará todo lo que tenga a su alcance" para ayudar a la Argentina

Rating Cero

Conocé la historia de la mediática pareja

Estos dos famosos actores pasaron de amigos a pareja y son furor: qué revelaron sobre su relación

Estas miniseries te garantizan unas cinco o seis horas de entretenimiento.
play

Las mejores 2 miniseries de Netflix para maratonear durante un viaje

La miniserie de ocho episodios disponible en Netflix combina historia, mitología y romance en una versión moderna de la Guerra de Troya.
play

La serie escondida en el catálogo de Netflix que se puede terminar en un solo día

Las nuevas Series latinoamericanas que se agregan al catálogo de Netflix
play

Esta serie brasileña combina juego, competencia y mucho lujo y está sorprendiendo a todos en Netflix

El perfume elegido por Adele pertenece a la línea Poison de la maison Dior.

Este es el perfume favorito de Adele: cuánto sale en Argentina

Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron.

Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron tras dos meses de relación

últimas noticias

Manuel Adorni fue desginado como jefe de Gabinete en remplazo de Guillermo Francos. 

Adorni habló sobre la salida de Francos del Gobierno: "Había un ciclo cumplido"

Hace 9 minutos
Conocé todo sobre el pueblo  bonaerense reconocido por los asados

Este pueblo de Buenos Aires hizo del asado un estilo de vida junto con la tranquilidad: cuál es

Hace 12 minutos
La red de autopistas de este país es la segunda más extensa del mundo.

¿Sabías cuál es el país de América que tiene la red de autopistas más extensa? No es Argentina

Hace 13 minutos
Conocé la historia de la mediática pareja

Estos dos famosos actores pasaron de amigos a pareja y son furor: qué revelaron sobre su relación

Hace 13 minutos
play
Estas miniseries te garantizan unas cinco o seis horas de entretenimiento.

Las mejores 2 miniseries de Netflix para maratonear durante un viaje

Hace 14 minutos