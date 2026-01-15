Donald Trump amenazó con desplegar fuerzas militares en Minnesota en medio de las protestas contra ICE

La normativa, vigente desde 1807, le permite al presidente de Estados Unidos usar a las fuerzas federales para combatir un levantamiento armado interno. Esta semana, dos personas que reclamaban por el asesinato de Renee Good resultaron heridas por la represión de la policía migratoria.

Durante la última protesta contra la policía migratoria en Minneapolis, agentes del ICE volvieron a reprimir a los manifestantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , amenazó este jueves con desplegar fuerzas militares en Minnesota después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volviera a disparar contra un manifestante que participaba de una protesta en Minneapolis por el asesinato de Renee Good .

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la Ley de Insurrección, como han hecho muchos presidentes antes que yo , y pondré fin rápidamente a la farsa que está teniendo lugar en ese estado que en su día fue grande”, aseguró Trump mediante una publicación en su cuenta oficial de Truth Social.

Según la normativa, vigente desde el año 1807, el presidente de Estados Unidos puede ordenar el despliegue de las Fuerzas Armadas en territorio nacional para combatir un levantamiento bélico interno.

Esta amenaza de Trump sucedió después de la represión vivida el miércoles por la noche en Minneapolis, cuando cientos de personas realizaron el séptimo día consecutivo de protestas contra el ICE, la policía migratoria que la semana pasada asesinó de un disparo en su rostro a Renee Good , una ciudadana norteamericana de 37 años de edad.

La Ley de Insurrección, vigente desde el año 1807, le permite al presidente de Estados Unidos desplegar fuerzas militares en territorio nacional para combatir un levantamiento armado interno.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, agentes del ICE intentaron detener a un venezolano que se encontraba en el país de forma ilegal y que huyó corriendo del lugar. "Cuando se lo alcanzó, el migrante comenzó a resistirse y agredir violentamente al oficial", dijo la cartera dirigida por Kristi Noem , quien ha utilizado repetidamente este argumento para justificar el abuso de fuerza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ashoswai/status/2011840564652577148&partner=&hide_thread=false This protest is not in Tehran in Iran, this is in Minneapolis in America! pic.twitter.com/ufgHZWIP7v — Ashok Swain (@ashoswai) January 15, 2026

“Mientras el sujeto y el agente del orden forcejeaban en el suelo, dos individuos salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente del orden con una pala para nieve y el mango de una escoba”, agregó el comunicado de Seguridad Nacional. En esos momentos, el venezolano logró zafarse y comenzó a golpear al agente, quien, "temiendo por su vida y su seguridad", disparó su arma y le dio en una pierna al migrante, identificado como Julio César Sosa Celis. El hombre tuvo que ser internado en un hospital cercano.

Después de este segundo tiroteo protagonizado por agentes del ICE, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió que los 3.000 efectivos desplegados por Trump se retiren de la ciudad.

“Esta es una situación imposible en la que actualmente se está colocando a nuestra ciudad y, al mismo tiempo, estamos tratando de encontrar una salida, de mantener a la gente a salvo, de proteger a nuestros vecinos y de mantener el orden”, aseguró Frey durante una conferencia de prensa realizada el miércoles por la noche, después del tiroteo que terminó en una nueva brutal represión contra los manifestantes.

Estados Unidos: tras la muerte de Renee Good, agentes del ICE dispararon a la cara de un manifestante en Minneapolis

Luego del asesinato de Renee Nicole Good, una mujer estadounidense, perpetrado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), miles de personas se congregan a diario en Minneapolis para repudiar la brutalidad de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. La violencia se registró nuevamente cuando un oficial disparó un proyectil directo al rostro de un manifestante a muy pocos metros de distancia.

La secuencia quedó grabada en un video en el que se observa el impacto y la posterior caída de la víctima, quien se toma la cara ante el dolor. Tras el disparo, otro oficial federal sujetó al herido a la altura del cuello por su ropa y lo arrastró por el suelo mientras el joven sangraba de forma abundante.

Embed - EL PAIS on Instagram: "Así ha sido el momento en el que un policía dispara a un manifestante con un proyectil de munición no letal en EE UU. La familia del protestante afirma que ha quedado ciego del ojo izquierdo y con fracturas del cráneo." View this post on Instagram

La familia del afectado, identificado como Kaden Rummler, de 21 años, confirmó que el diagnóstico médico indica una fractura de cráneo y la ceguera permanente en uno de sus ojos. Se trata, entonces, de nuevo caso de abuso policial por parte del ICE, que enfrenta protestas no solo en Minneapolis sino a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos.

El clima social en el estado de Minnesota alcanzó un punto crítico, con denuncias de "invasión federal" por parte del gobernador Tim Walz y otras autoridades locales. Reclaman que la represión no solo se ejecuta con gases lacrimógenos y pimienta, sino que los agentes cuentan con armas muy peligrosas, las cuales ya dejaron trágicas consecuencias.