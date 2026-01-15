15 de enero de 2026 Inicio
Cuba recibió con honores a los 32 soldados muertos en el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Los uniformados eran los encargados de la seguridad personal de Nicolás Maduro, el líder del régimen chavista capturado por Washington. Además, volvieron a la isla otros militares que sobrevivieron a la "feroz batalla".

El gobierno cubano dispuso la promoción póstuma de los 32 grados militares y evaluaron su trabajo como misión cumplida. 

Cuba recibió este jueves los 32 cuerpos sin vida de los soldados que murieron durante el ataque realizado por Estados Unidos en Venezuela y que terminó con la captura del líder del régimen chavista, Nicolás Maduro. Además, volvieron otros uniformados que resultaron heridos en el bombardeo en Caracas.

Te puede interesar:

El vuelo con los restos de los combatientes cubanos, encargados de la seguridad personal de Maduro, no solo que fueron recibidos por sus familiares. En el aeropuerto José Martí de La Habana también estuvieron presentes el presidente Miguel Díaz Canel y el exmandatario Raúl Castro. Pocos minutos más tarde, llegó a la isla un segundo avión con otros soldados provenientes de Venezuela que sobrevivieron a "una feroz batalla", tal como describieron las autoridades locales.

Cuba organizó un cortejo fúnebre de 20 kilómetros entre el aeropuerto y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) que están conectados por la avenida Independencia. En todo el trayecto hubo miles de personas que acompañaron el homenaje a los soldados muertos en Venezuela y que culminó con una breve ceremonia en la institución castrense.

El cortejo fúnebre de los soldados muertos en Venezuela se realizó desde el aeropuerto José Martí hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

"Es un momento muy doloroso que nos costará procesar", dijo una joven, en diálogo con el corresponsal de El País presente en el homenaje. "Mi tío era un tipo alegre, un jodedor tremendo. A la vez, era muy estricto con su trabajo y en la familia siempre se vivió su ocupación como un gran secreto. No debía saberse que trabajaba de guardaespaldas de Fidel (Castro) y otras misiones que constantemente lo tenían lejos de casa, como esta de Venezuela. Y ellos no llevaban tanto tiempo allá desde que fueron destinados", reveló.

Por último, el gobierno cubano dispuso la promoción póstuma de sus grados militares y evaluaron su trabajo como "misión cumplida".

Donald Trump lanzó un ultimátum a Cuba: "Lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

El presidente de Estados unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia en modo de ultimátum a Cuba, en la que anticipa que "no habrá más petróleo ni dinero" para la isla y sugiere que "lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

"Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no! La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años", sostuvo el mandatario.

Y agregó que "Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos".

Seguidamente, destacó en letras mayúsculas desde su cuenta de la red Truth Social: "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!" y sugirió "que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

El gobierno de Cuba, con Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la Presidencia, había confirmado días atrás la muerte de 32 combatientes cubanos en Venezuela durante la intervención militar de Estados Unidos para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

