15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Gustavo Petro confirmó la fecha de su reunión con Donald Trump en Washington

El presidente de Colombia mantendrá un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca, donde intentarán calmar las tensiones.

Por
Los mandatarios se reunirán el 3 de febrero.

Los mandatarios se reunirán el 3 de febrero.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca ya tiene fecha. Será el 3 de febrero en Washington, día en el que ambos presidentes intentarán acercar posiciones tras la tensión de las últimas semanas.

Un avión de la Fuerza Aérea Danesa llegó a Nuuk la noche del miércoles.
Te puede interesar:

Dinamarca envió sus primeras tropas a Groenlandia en medio de la tensión con EEUU

El presidente colombiano calificó la cita como “determinante” y señaló que aún falta evaluar los resultados que puedan surgir de esa conversación bilateral.

Uno de los temas principales que se abordará, según indicó Petro, será la lucha contra el narcotráfico, un asunto que ha generado debate entre ambos gobiernos en los últimos meses.

gustavo petro llamada trump
El presidente colombiano Gustavo Petro llamó a su par estadounidense Donald Trump para frenar la escalada de tensiones entre ambos jefes de Estado.

El presidente colombiano Gustavo Petro llamó a su par estadounidense Donald Trump para frenar la escalada de tensiones entre ambos jefes de Estado.

El jefe de Estado aseguró que aprovechará la reunión para exponer cifras y avances de su administración en la lucha contra las drogas, con el objetivo de que Trump y su equipo comprendan “realmente” la situación sobre los esfuerzos colombianos en este frente.

Previo al encuentro presidencial, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, mantuvo reuniones en Washington con altos funcionarios estadounidenses en las que destacó la cooperación entre ambos países para enfrentar el narcotráfico y calificó esa lucha como un objetivo compartido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump y Machado se verán cara a cara en Washington.

Trump recibe a María Corina Machado en la Casa Blanca

Joven baleado en Minneapolis perdió la visión de un ojo. 

Minneapolis: tras la muerte de Renee Good, agentes del ICE dispararon a la cara de un manifestante

Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores danés, junto a la representante de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

Dinamarca apuntó contra EEUU en plena tensión por Groenlandia: "No es fácil pensar soluciones cuando te amenazan todos los días"

Donald Trump y Delcy Rodríguez confirmaron la comunicación.

Trump habló por teléfono con Delcy Rodríguez: "Es una persona estupenda"

Donald Trump.

Estados Unidos congeló el procesamiento de visas para 75 países, como Brasil, Colombia y Uruguay

Las protestas en Irán dieron lugar a una fuerte represión.

EEUU desaloja sus bases en Medio Oriente e Irán advierte que se defenderá "hasta la última gota de sangre"

Rating Cero

Interpretaciones destacadas y un tono profundamente humano.
play

Netflix: la serie argentina protagonizada por Francella que se roba las miradas en enero 2026

Esta producción reinterpreta el suspenso literario con ritmo actual y grandes actuaciones.
play

Esta miniserie está basada en una de las historias de Agatha Christie y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Atravesó una larga enfermedad.

Murió Rubén Patagonia, reconocido cantante de folklore nacional

Zaira Nara le pidió a Maxi López que es aleje.

Zaira Nara mandó a Maxi López a alejarse de Wanda Nara tras convertirse en padre

Kate Hudson y el cambio físico que sorprendió en su nueva película.

La impresionante transformación de Kate Hudson para su nueva película

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

últimas noticias

play

El dolor del papá de Bastian: "Estoy pasando por el momento más feo de mi vida"

Hace 14 minutos
play
Interpretaciones destacadas y un tono profundamente humano.

Netflix: la serie argentina protagonizada por Francella que se roba las miradas en enero 2026

Hace 17 minutos
play
Esta producción reinterpreta el suspenso literario con ritmo actual y grandes actuaciones.

Esta miniserie está basada en una de las historias de Agatha Christie y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Hace 20 minutos
El café tiene muchos beneficios para la salud, como su efecto antioxidante.

Esto le pasa al cuerpo si tomás café sin azúcar todas las mañanas: te sorprenderás

Hace 22 minutos
play

Brutal choque en Mataderos: iba a alta velocidad, chocó con un auto y atropelló a un cartonero

Hace 27 minutos