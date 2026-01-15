El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca ya tiene fecha. Será el 3 de febrero en Washington, día en el que ambos presidentes intentarán acercar posiciones tras la tensión de las últimas semanas.
El presidente colombiano calificó la cita como “determinante” y señaló que aún falta evaluar los resultados que puedan surgir de esa conversación bilateral.
Uno de los temas principales que se abordará, según indicó Petro, será la lucha contra el narcotráfico, un asunto que ha generado debate entre ambos gobiernos en los últimos meses.
El jefe de Estado aseguró que aprovechará la reunión para exponer cifras y avances de su administración en la lucha contra las drogas, con el objetivo de que Trump y su equipo comprendan “realmente” la situación sobre los esfuerzos colombianos en este frente.
Previo al encuentro presidencial, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, mantuvo reuniones en Washington con altos funcionarios estadounidenses en las que destacó la cooperación entre ambos países para enfrentar el narcotráfico y calificó esa lucha como un objetivo compartido.