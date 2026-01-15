Gustavo Petro confirmó la fecha de su reunión con Donald Trump en Washington El presidente de Colombia mantendrá un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca, donde intentarán calmar las tensiones. Por + Seguir en







Los mandatarios se reunirán el 3 de febrero.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca ya tiene fecha. Será el 3 de febrero en Washington, día en el que ambos presidentes intentarán acercar posiciones tras la tensión de las últimas semanas.

Durante un Consejo de Ministros, Petro explicó que el diálogo finalmente avanzó tras semanas de diálogo y que el encuentro se logró luego de que las conversaciones entre los dos mandatarios “limaran asperezas” tras tensiones previas.

El presidente colombiano calificó la cita como “determinante” y señaló que aún falta evaluar los resultados que puedan surgir de esa conversación bilateral.

Uno de los temas principales que se abordará, según indicó Petro, será la lucha contra el narcotráfico, un asunto que ha generado debate entre ambos gobiernos en los últimos meses.

gustavo petro llamada trump El presidente colombiano Gustavo Petro llamó a su par estadounidense Donald Trump para frenar la escalada de tensiones entre ambos jefes de Estado. El jefe de Estado aseguró que aprovechará la reunión para exponer cifras y avances de su administración en la lucha contra las drogas, con el objetivo de que Trump y su equipo comprendan “realmente” la situación sobre los esfuerzos colombianos en este frente.