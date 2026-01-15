IR A
Video viral: un usuario de TikTok subió un hilarante clip sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

El creador digital uso la frase del actor a la tercera con imágenes de las ficciones aunque advirtió cuál era su verdadera intención.

La creatividad del usuario de TikTok se hizo viral en la red social X.

La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani sigue dando qué hablar: ahora un usuario de TikTok usó la frase polémica del mediático en un video y se volvió viral en redes.

"Besa todo el tiempo": Harry Styles anunció el lanzamiento de su cuarto álbum, tras cuatro años de ausencia

La relación del actor y la protagonista de la serie Envidiosa , se rompió por los mensajes de audios de Whatsapp de él a una actriz española en una gira en ese país, y donde finge un acento español diciendo "Buen día guapa".

En el contenido, anibal_campo apodado "Guille" editó los mensajes de Castro con escenas de sus ficciones, incluso parodeando al músico Andrés Calamaro, y aclaró:: "Este video está hecho con fines artísticos y creativos . No es mi intención crear un contenedor de hate", según escribió en la plataforma china.

Agregó: "También estoy dispuesto a bajarlo si a los involucrados les ocasiona algún perjuicio. Siempre hay personas detrás no se olviden y no solo es Luciano. Si te divierte la obra bienvenida! Voy a borrar todo comentario agresivo", cerró.

"El hit del verano 2026": las repercusiones del video de Luciano Castro

El video "Buen día guapa" en TikTok tuvo una repercusión impresionante red X, cuando la cuenta @elejercitodelam, ,lo compartió en su cuenta con el comentario " La gente se va a la mierda". Enseguida se sumaron otros como: "Es una mezcla rara de Luciano Castro Y Mariano Martínez entre otros pero está muy divertido" y "Y así nació el hit del verano 2026".

