Video viral: un usuario de TikTok subió un hilarante clip sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani El creador digital uso la frase del actor a la tercera con imágenes de las ficciones aunque advirtió cuál era su verdadera intención.







La creatividad del usuario de TikTok se hizo viral en la red social X. Redes sociales

La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani sigue dando qué hablar: ahora un usuario de TikTok usó la frase polémica del mediático en un video y se volvió viral en redes.

La relación del actor y la protagonista de la serie Envidiosa , se rompió por los mensajes de audios de Whatsapp de él a una actriz española en una gira en ese país, y donde finge un acento español diciendo "Buen día guapa".

En el contenido, anibal_campo apodado "Guille" editó los mensajes de Castro con escenas de sus ficciones, incluso parodeando al músico Andrés Calamaro, y aclaró:: "Este video está hecho con fines artísticos y creativos . No es mi intención crear un contenedor de hate", según escribió en la plataforma china.

Embed #guapa #remix Buen Día Guapa - Guille @anibal_campo Buen día guapa #buendiaguapa Agregó: "También estoy dispuesto a bajarlo si a los involucrados les ocasiona algún perjuicio. Siempre hay personas detrás no se olviden y no solo es Luciano. Si te divierte la obra bienvenida! Voy a borrar todo comentario agresivo", cerró.