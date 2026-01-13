13 de enero de 2026 Inicio
Estados Unidos revocó un récord de 100 mil visados durante el primer año de Donald Trump

Se trata de un aumento del 150% con respecto al período 2024. "Seguiremos deportando delincuentes para mantener la seguridad", aseguró el Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio.

Por
En su segundo mandato

En su segundo mandato, Donald Trump mantiene una política activa contra los extranjeros en Estados Unidos. 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que se revocaron más de 100 mil visas desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, en enero del año pasado. Las cancelaciones de los permisos representaron un aumento del 150% con respecto al período 2024.

La nueva ola de protestas en Irán comenzó el 28 de diciembre de 2025.
“Seguiremos deportando a estos delincuentes para mantener la seguridad de Estados Unidos”, aseguró el Departamento de Estado mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. Además, la cartera que dirige Marco Rubio precisó que entre las revocaciones se incluyeron "8 mil visas estudiantiles y otras 2.500 especializadas para personas que tuvieron encuentros con la policía de Estados Unidos por actividades delictivas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StateDept/status/2010740549469557010?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2010740549469557010%7Ctwgr%5E77dcdba762c72b6d929025d585b9c82864357e71%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fus%2Fmigracion%2F2026-01-13%2Fel-gobierno-de-estados-unidos-revoco-un-record-de-100000-visados-en-2025.html&partner=&hide_thread=false

Según informó el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, las cuatro principales causas de revocación de las visas para extranjeros fueron la permanencia ilegal en el país una vez que el permiso había vencido, conducir bajo los efectos del alcohol, agresión y robo.

La cancelación de los visados es una más de las políticas de la administración de Trump contra la presencia de extranjeros en Estados Unidos. Entre otras medidas, el republicano ordenó deportaciones masivas de cientos de miles de migrantes y la eliminación de los estatus legales de personas que, si bien tenían un permiso laboral o de residencia, pasaron a ser indocumentados.

chicago protestas
Según datos del Gobierno, ya se detuvieron a 500 migrantes en Chicago.

Según datos del Gobierno, ya se detuvieron a 500 migrantes en Chicago.

Además, el gobierno norteamericano expulsó a varios estudiantes universitarios por manifestarse contra Trump o el Estado de Israel por el genocidio cometido contra los palestinos de la Franja de Gaza. Entre ellos hubo varios argentinos, como Serena Luciano, quien se expresó en Facebook por el asesinto de Charlie Kirk.

Ante esta situación, la llegada de estudiantes extranjeros a Estados Unidos en agosto tuvo una caída del 20%, en comparación al mismo período del año pasado. Se trata de la cifra más alta desde la pandemia del coronavirus en 2020.

Días atrás, la Casa Blanca anunció que estaba revisando los historiales de más de 55 millones de personas que poseen visas estadounidenses válidas para encontrar cualquier tipo de infracción que justifique la deportación.

Donald Trump ofrece u$s3.000 y un pasaje de avión a inmigrantes que quieran autodeportarse

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció que pagará u$s3.000 y cubrirá el costo del pasaje aéreo a quienes decidan abandonar el país voluntariamente antes del 31 de diciembre.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, detalló que el beneficio está dirigido tanto a personas que no fueron detectadas por las autoridades como a detenidos sin cargos penales. “Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los EE.UU., les daremos u$s3.000 para que puedan regresar a casa”, afirmó la funcionaria en declaraciones a la cadena Fox News.

Kristi Noem

El gobierno estadounidense busca agilizar la salida de extranjeros irregulares como parte de la política migratoria de la administración de Donald Trump. Noem advirtió que aceptar esta oferta permite una salida ordenada que no cierra definitivamente las puertas a un futuro reingreso legal: “Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta algún día”.

Por el contrario, la secretaria advirtió que quienes esperen a ser interceptados y arrestados perderán cualquier posibilidad de retorno legal en el futuro. Para gestionar el trámite, el DHS instó a los interesados a utilizar la aplicación oficial CBP Home.

