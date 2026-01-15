15 de enero de 2026 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 16 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 16 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar este viernes 16 de enero con DNI finalizado en 5.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 5 podrán cobrar este viernes.

ANSES: Asignación por Embarazo

El organismo recordó que quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar sus montos este viernes con DNI culminado en 4.

ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

También percibirán sus beneficios este viernes las titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI finalizado en 4 y 5.

ANSES: Asignaciones de pago único:

ANSES detalló que las titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de PNC

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.

