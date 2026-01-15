Cómo sigue la salud de Bastian, el niño atropellado en Pinamar: será operado por tercera vez La bisabuela del niño se mostró muy angustiada: "Es un golpe para la familia que no te lo puedo explicar". El último parte médico señaló que está listo para ingresar a quirófano. Por + Seguir en







Bastian podría ser operado este jueves.

La familia de Bastian, el niño que fue atropellado en la ciudad de Pinamar, atraviesa horas de profunda angustia, aunque sostenida por la fe y la esperanza. Así lo expresó Miriam, su bisabuela, quien describió el difícil momento que viven desde el accidente.

Embed Operan nuevamente a Bastián tras el incidente en Pinamar



"Tenemos esperanzas que va a salir todo bien", dijo Miriam, la bisabuela del niño



Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/YcD735ZG7p — C5N (@C5N) January 15, 2026 “Estamos nerviosos, muy mal, pero con mucha esperanza. Es algo que no se puede explicar, lo que la familia está pasando”, relató en diálogo con C5N.

Según contó, se trata de una familia numerosa y muy unida, por lo que el hecho significó un golpe inesperado y devastador: “Lo de Bastian fue algo que no se puede comprender”.

Bastian atravesó dos intervenciones quirúrgicas desde que tuvo el accidente y si bien Miriam aclaró en Mañanas Argentinas que dependía de cómo amaneciera el nene, en el último parte médico emitido esta mañana informaron que estaba listo para ingresar a quirófano.

amarok frontera pinamar En medio de la incertidumbre y a la espera de un nuevo parte médico, Miriam destacó el acompañamiento espiritual como un sostén fundamental. “Tenemos a Dios y rezamos para que lo puedan operar, para que todo esto sea un sueño y nada más”, dijo.