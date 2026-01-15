15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo sigue la salud de Bastian, el niño atropellado en Pinamar: será operado por tercera vez

La bisabuela del niño se mostró muy angustiada: "Es un golpe para la familia que no te lo puedo explicar". El último parte médico señaló que está listo para ingresar a quirófano.

Por
Bastian podría ser operado este jueves.

Bastian podría ser operado este jueves.

La familia de Bastian, el niño que fue atropellado en la ciudad de Pinamar, atraviesa horas de profunda angustia, aunque sostenida por la fe y la esperanza. Así lo expresó Miriam, su bisabuela, quien describió el difícil momento que viven desde el accidente.

Se llevaron un vehículo con una bebé adentro.
Te puede interesar:

Mar del Plata: robaron un auto con una bebé de tres meses adentro

Embed

“Estamos nerviosos, muy mal, pero con mucha esperanza. Es algo que no se puede explicar, lo que la familia está pasando”, relató en diálogo con C5N.

Según contó, se trata de una familia numerosa y muy unida, por lo que el hecho significó un golpe inesperado y devastador: “Lo de Bastian fue algo que no se puede comprender”.

Bastian atravesó dos intervenciones quirúrgicas desde que tuvo el accidente y si bien Miriam aclaró en Mañanas Argentinas que dependía de cómo amaneciera el nene, en el último parte médico emitido esta mañana informaron que estaba listo para ingresar a quirófano.

amarok frontera pinamar

En medio de la incertidumbre y a la espera de un nuevo parte médico, Miriam destacó el acompañamiento espiritual como un sostén fundamental. “Tenemos a Dios y rezamos para que lo puedan operar, para que todo esto sea un sueño y nada más”, dijo.

Qué dice el último parte médico de Bastian, el niño atropellado en Pinamar

Desde el Hospital Comunitario de Pinamar informaron más detalles sobre la salud del niño en el último parte médico: "En continuidad con los informes previos, se informa que el paciente masculino de 8 años se encuentra en preparación para ingresar a quirófano, donde se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”.

“Asimismo, se comunica que desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, manteniéndose bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva", explicaron.

Noticias relacionadas

ANMAT encontró varios inconvenientes en la elaboración de productos cosméticos.

ANMAT prohibió una serie de productos cosméticos y la venta de un medicamento

Se esperan tormentas en el sur de Buenos Aires. 

Inminente arribo de un frente frío en Buenos Aires: traerá tormentas y alivio en las temperaturas

El Carnaval argentino presenta múltiples expresiones según la región y la escala de las celebraciones.

Qué fin de semana de 2026 será largo por Carnaval y en qué localidades tienen un festejo especial por el feriado

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas. 

Avanza el frío y vuelven las lluvias: rige una alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires

Resultados del Loto Plus del miércoles 14 de enero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3848 del miércoles 14 de enero de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 14 de enero de 2026.

Quini 6: resultados del sorteo 3.339 del miércoles 14 de enero de 2026

Rating Cero

Kate Hudson y el cambio físico que sorprendió en su nueva película.

La impresionante transformación de Kate Hudson para su nueva película

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata.

Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada"

Thiago Medina y Daniela Celis se ocupan de la crianza de sus hijas. 

Thiago Medina y Daniela Celis buscan una niñera para sus hijas: los exigencias para el puesto

Timothée Chalamet encarna a Marty Reisman, un jugador de ping-pong bastante talentoso pero con una ambición desbordada.

Marty Supreme, con Timothée Chalamet, llega a los cines: ¿Es tan buena como parece?

últimas noticias

Anses anunció un cambio importante para cobrar un plus en este 2026.

Atención AUH de ANSES: el cambio determinante para cobrar un plus en 2026

Hace 11 minutos
Anses explicó por qué es una fecha importante.

AUH de ANSES: por qué el 31 de marzo es clave en 2026

Hace 25 minutos
Bastian podría ser operado este jueves.

Cómo sigue la salud de Bastian, el niño atropellado en Pinamar: será operado por tercera vez

Hace 58 minutos
Anses detalló cuáles son los seis pasos para presentar la Libreta AUH.

Los 6 pasos para presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

Hace 1 hora
Se llevaron un vehículo con una bebé adentro.

Mar del Plata: robaron un auto con una bebé de tres meses adentro

Hace 1 hora