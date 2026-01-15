Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de enero

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, luego de haber caído otros $5 en la rueda del miércoles. El dólar mayorista también se mueve a la baja, mientras que el blue se vende a $1.515.
La divisa estadounidense opera a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, mientras el Banco Central sigue acumulando reservas.
Por octava rueda consecutiva, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró dólares. En esta ocasión adquirió u$s187 millones y aceleró el proceso de atesoramiento de reservas. Fue la mayor compra en diez meses, y sirvió para que el Tesoro le pague u$s100 millones a organismos internacionales, según publicó Ámbito de fuentes oficiales.
Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s460 millones en lo que va del año.
El dólar oficial cotiza a $1.432,12 para la compra y $1.475 para la venta.
El dólar blue cotiza a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta.
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.453.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.924.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.524,44, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.481,74.
El dólar futuro se vende a $1.484.