Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de enero

La divisa estadounidense opera a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, mientras el Banco Central sigue acumulando reservas.

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación , luego de haber caído otros $5 en la rueda del miércoles . El dólar mayorista también se mueve a la baja, mientras que el blue se vende a $1.515 .

Por octava rueda consecutiva, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró dólares. En esta ocasión adquirió u$s187 millones y aceleró el proceso de atesoramiento de reservas. Fue la mayor compra en diez meses, y sirvió para que el Tesoro le pague u$s100 millones a organismos internacionales, según publicó Ámbito de fuentes oficiales.

Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s460 millones en lo que va del año.

El dólar oficial y una semana a la baja.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.453.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.524,44, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.481,74.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.484.