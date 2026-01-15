El BCRA compró dólares por novena jornada consecutiva, pero tuvo que desembolsar u$s 100 millones a organismos internacionales Las reservas alcanzaron los u$s 562 millones gracias a compras que iniciaron la última semana. El saldo de deudas con el BID y el Banco Mundial. Por + Seguir en







Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa acumulando reservas, y en lo que va del año lleva comprado más de u$s 560 millones, algo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió este jueves. La recaudación se vio mermada por el pago de deudas al BID y al Banco Mundial.

La entidad que preside Santiago Bausili adquirió u$s 47 millones más en el mercado de cambios. Al cierre de este jueves, el Banco Central acumula u$s 44.646 millones y, desde que se implementó el nuevo esquema cambiario, lleva comprado u$s 562 milllones en nueve ruedas cambiarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2011887432191639900?s=20&partner=&hide_thread=false #DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/g9kLlo9BtL #ReservasBCRA pic.twitter.com/bAC8QDxpB9 — BCRA (@BancoCentral_AR) January 15, 2026 En la “fase 4” del programa monetario, la entidad financiera tiene permitido comprar hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado, monto que parece haberse superado.

El saldo de deudas con organismos internacionales Pese a la acumulación creciente, las reservas brutas internacionales cedieron u$s 71 millones en esta jornada, hasta los u$s 44.646 millones. Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la merma se produjo tras pagos al BID y al Banco Mundial por cerca de u$s100 millones, cifra que fue amortiguada parcialmente por el efecto favorable de una suba en las cotizaciones.

En este contexto, el dólar mayorista operó a $1.441, lo que significa un retroceso del 0,8%, el más profundo desde el 17 de noviembre. De este modo, el tipo de cambio quedó debajo del techo de la banda ubicado en $1.544,40 este jueves, brecha máxima también en dos meses.