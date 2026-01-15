15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El BCRA compró dólares por novena jornada consecutiva, pero tuvo que desembolsar u$s 100 millones a organismos internacionales

Las reservas alcanzaron los u$s 562 millones gracias a compras que iniciaron la última semana. El saldo de deudas con el BID y el Banco Mundial.

Por
Banco Central de la República Argentina.

Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa acumulando reservas, y en lo que va del año lleva comprado más de u$s 560 millones, algo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió este jueves. La recaudación se vio mermada por el pago de deudas al BID y al Banco Mundial.

Lácteos Verónica cerró sus tres fábricas ubicadas en Santa Fe.
Te puede interesar:

Una importante empresa láctea cerró tres de sus fábricas y los trabajadores las tomaron por salarios impagos

La entidad que preside Santiago Bausili adquirió u$s 47 millones más en el mercado de cambios. Al cierre de este jueves, el Banco Central acumula u$s 44.646 millones y, desde que se implementó el nuevo esquema cambiario, lleva comprado u$s 562 milllones en nueve ruedas cambiarias.

El saldo de deudas con organismos internacionales

Pese a la acumulación creciente, las reservas brutas internacionales cedieron u$s 71 millones en esta jornada, hasta los u$s 44.646 millones. Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la merma se produjo tras pagos al BID y al Banco Mundial por cerca de u$s100 millones, cifra que fue amortiguada parcialmente por el efecto favorable de una suba en las cotizaciones.

En este contexto, el dólar mayorista operó a $1.441, lo que significa un retroceso del 0,8%, el más profundo desde el 17 de noviembre. De este modo, el tipo de cambio quedó debajo del techo de la banda ubicado en $1.544,40 este jueves, brecha máxima también en dos meses.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

El dólar sigue a la baja: cayó $10 y no encuentra piso

El equipo económico liderado por Luis Caputo logró una buena licitación.

Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar el 98% de los vencimientos, pero convalidó tasas altas

El BCRA compró dólares por octava rueda consecutiva.

Compra récord del Banco Central: adquirió el mayor monto de dólares en diez meses y ya suma más de u$s500 millones en 2026

El dólar sigue sin tocar el techo de la banda.

Volvió a bajar el dólar oficial y quedó más lejos del techo de la banda

El dólar oficial arrancó la semana con estabilidad.

Tras el anuncio del dato de la inflación, el dólar cerró con una leve baja y se mantuvo debajo de los $1.500

El Banco Central de la República Argentina compró por sexto día consecutivo. 

El Banco Central volvió a comprar dólares y suma más de u$s270 millones en enero

Rating Cero

El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

La mediática volvió a ser tendencia en redes por su aspecto físico.

"Cuando a alguien le molesta...": Sol Pérez volvió a plantear la polémica sobre su físico con un video

Florencia de la V reaccionó al comentario de Maxi López.

Flor de la V le respondió a Maxi López: "¡Si me besa, no me larga más!"

El periodista apuntó al hijo de Matías Martin y su familia.

"De tal palo tal astilla": la brutal respuesta de Chiche Gelblung a Luca Martin después de tildarlo de "viejo"

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani en busca de un arma

La creatividad del usuario de TikTok se hizo viral en la red social X.

Video viral: un usuario de TikTok subió un hilarante clip sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

últimas noticias

María Corina Machado le entregó la Medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump.

Donald Trump confirmó que María Corina Machado le llevó la medalla del Premio Nobel de la Paz

Hace 9 minutos
Los controladores aéreos reclaman un aumento salarial.

Hay riesgo de paro de controladores aéreos: este viernes vence la conciliación obligatoria

Hace 17 minutos
Lácteos Verónica cerró sus tres fábricas ubicadas en Santa Fe.

Una importante empresa láctea cerró tres de sus fábricas y los trabajadores las tomaron por salarios impagos

Hace 53 minutos
El Ministerio de Seguridad Nacional aplicará a los hinchas implicados la restricción de concurrencia a todo evento deportivo.

Drogas, un arma de fuego y municiones: el hallazgo de Gendarmería en un micro de la barra de San Lorenzo

Hace 58 minutos
El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

Hace 1 hora