Chiquito Romero explicó por qué se fue de Boca y reveló si volvería a Racing El arquero, que quedó libre luego de una breve etapa en Argentinos Juniors, recordó su ida del Xeneize y expuso si se encuentra dispuesto a regresar a la Academia. Por + Seguir en







Sergio Romero en Boca.

El arquero Sergio "Chiquito" Romero reveló que aceptaría una propuesta de Racing para regresar a la Academia, club en el que debutó profesionalmente, luego de una breve etapa en Argentinos Juniors. Además, sostuvo que su ida de Boca se produjo debido a su cruce con un hincha del Xeneize en la Bombonera después de una derrota 1-0 contra River.

En diálogo con DSports Radio, Romero manifestó que se está dispuesto a volver al equipo de Avellaneda, donde debutó como jugador profesional en febrero de 2007: "Un llamado de Racing nunca lo rechazaría. Si las condiciones están dadas, lo haré desde el lugar que sea. Puedo esperar, no tengo apuro de estar sin club, no me desespera que en unos días arranca el torneo".

"Se malinterpretó cuando dije que era titular siendo suplente en la Selección argentina, pero no tengo que salir a dar explicaciones, que cada uno piense lo que quiera. Sé cómo soy como persona y cómo me comporté toda mi vida. Lo que me deja feliz es que pueda volver a Boca y que me abran las puertas, que vaya a Racing y que me abran las puertas, al Mónaco y en todos los lugares donde atajé", destacó el arquero de 38 años.

Sergio Romero Sergio Romero en Argentinos Juniors. Por otro lado, volvió a referirse a su salida del Xeneize, que se produjo en octubre de 2025: "El hincha de Boca me pregunta por qué me fui de Boca. Les respondo que fue por el episodio con el hincha y por el último año que me tocó atajar, que no fue como el anterior. Me arrepentí de lo que pasó en el mismo momento; automáticamente pensé en salir a aclarar la situación que había sucedido".