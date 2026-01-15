El terrible comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató la indignación en las redes El ex futbolista discriminó a la conductora y causó repudio en redes sociales. + Seguir en







El ex de Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la escena mediática.

Una vez más el ex jugador Maxi López causa revuelvo en redes por sus polémicos dichos. En esta ocasión fue en su debut al aire en el programa de streaming Sería Increible de Olga donde realizó un polémico comentario sobre Florencia de la V que le valió la llamada de atención de sus compañeros de piso y el rechazo de la audiencia que pidió cancelarlo.

Todo comenzó cuando la conductora Nati Jota le preguntó a quién le prefería dar un pico mientras en la imagen en pantalla mostraban la famosa foto del festejo de gol de Claudio Paul Caniggia y Diego Maradona con la camiseta de Boca dándose su clásico piquito. "¿A quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón", lo desafió su compañera. "No sería solo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega, por ejemplo", respondió el ex de Wanda Nara después de pensar unos segundos.

La reacción de sus colegas se escuchó de inmediato y le marcaron que no era correcta la forma de expresarse sobre la conductora de Intrusos. "¡Nooo me mato! No es por ahí Maxi. No es De la Vega, es una mujer Florencia de la V. Es una mujer y le mandamos un saludo", lo corrigieron. "¿Cómo se llama ahora?", repreguntó Maxi. "Flor de la V pero es una mujer", le marcó Nati Jota. "O la señora Vega", agregó Toto Kirzner.