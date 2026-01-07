Estados Unidos: el gobernador de Minnesota repudió el asesinato de la mujer en manos de agentes federales Tim Walz responsabilizó a la agencia migratoria por el uso de la fuerza en Minneapolis y afirmó que su presencia genera inseguridad y temor entre los residentes. Por + Seguir en







El gobernador de Minnesota repudió el asesinato de la mujer en manos de agentes federales

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se pronunció tras el asesinato de una mujer estadounidense durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis y reclamó el retiro de los agentes federales de la ciudad. Según expresó, la presencia del ICE no aporta seguridad y, por el contrario, agrava el clima de tensión y violencia.

Walz sostuvo que el accionar de la agencia migratoria provocó temor entre los vecinos y tuvo consecuencias directas sobre familias de la comunidad. En esa línea, cuestionó el uso de la fuerza y remarcó que el despliegue federal derivó en una situación trágica que pudo haberse evitado.

"ICE, váyanse a la mierda de Minneapolis. No los queremos aquí. Su razón declarada para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad y están haciendo exactamente lo contrario", declaró Frey en una rueda de prensa.

El gobernador también remarcó que Minnesota cuenta con fuerzas locales capacitadas para garantizar el orden público y subrayó la necesidad de respetar la autonomía de las autoridades estatales y municipales. A su entender, la intervención federal sin coordinación previa profundiza los conflictos y expone a civiles a riesgos innecesarios.

Las declaraciones del gobernador contrastan con la versión del Departamento de Seguridad Nacional, que defendió el accionar del agente involucrado y afirmó que actuó en defensa propia ante un intento de atropello. La Casa Blanca, por su parte, respaldó a las fuerzas federales y justificó el operativo ordenado por el presidente Donald Trump.