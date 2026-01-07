7 de enero de 2026 Inicio
Estados Unidos: el gobernador de Minnesota repudió el asesinato de la mujer en manos de agentes federales

Tim Walz responsabilizó a la agencia migratoria por el uso de la fuerza en Minneapolis y afirmó que su presencia genera inseguridad y temor entre los residentes.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se pronunció tras el asesinato de una mujer estadounidense durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis y reclamó el retiro de los agentes federales de la ciudad. Según expresó, la presencia del ICE no aporta seguridad y, por el contrario, agrava el clima de tensión y violencia.

Estados Unidos profundiza su giro aislacionista con el retiro de 66 organismos internacionales

Walz sostuvo que el accionar de la agencia migratoria provocó temor entre los vecinos y tuvo consecuencias directas sobre familias de la comunidad. En esa línea, cuestionó el uso de la fuerza y remarcó que el despliegue federal derivó en una situación trágica que pudo haberse evitado.

"ICE, váyanse a la mierda de Minneapolis. No los queremos aquí. Su razón declarada para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad y están haciendo exactamente lo contrario", declaró Frey en una rueda de prensa.

El gobernador también remarcó que Minnesota cuenta con fuerzas locales capacitadas para garantizar el orden público y subrayó la necesidad de respetar la autonomía de las autoridades estatales y municipales. A su entender, la intervención federal sin coordinación previa profundiza los conflictos y expone a civiles a riesgos innecesarios.

Las declaraciones del gobernador contrastan con la versión del Departamento de Seguridad Nacional, que defendió el accionar del agente involucrado y afirmó que actuó en defensa propia ante un intento de atropello. La Casa Blanca, por su parte, respaldó a las fuerzas federales y justificó el operativo ordenado por el presidente Donald Trump.

El caso generó una fuerte conmoción a nivel nacional y reavivó el debate sobre el rol del ICE en las ciudades, el uso de la fuerza en operativos migratorios y la coordinación entre autoridades federales, estatales y locales.

