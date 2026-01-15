15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Dinamarca envió sus primeras tropas a Groenlandia en medio de la tensión con Estados Unidos

Pese a la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores danés reveló que no se llegó a un acuerdo con la diplomacia estadounidense por la disputa territorial. Los países de la OTAN prometieron enviar tropas y hablaron de un ejercicio militar.

Por
Un avión de la Fuerza Aérea Danesa llegó a Nuuk la noche del miércoles.

Un avión de la Fuerza Aérea Danesa llegó a Nuuk la noche del miércoles.

Los mandatarios se reunirán el 3 de febrero.
Te puede interesar:

Petro confirmó la fecha de su reunión con Trump en Washington

Un avión de la Real Fuerza Aérea Danesa aterrizó en el aeropuerto de Nuuk, la capital de Groenlandia a última hora de la noche del miércoles y desembarcó sus primeras tropas en territorio ártico desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó su impulso para tomar la isla.

El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica”, lanzó en un comunicado el Ministerio de Defensa danés.

En las primeras imágenes difundidas se observa el aterrizaje de la aeronave y el desembarco de soldados con uniformes de camuflaje. Según el Comando Conjunto del Ártico, dichas tropas buscan “preparar el terreno” para la llegada de más personal militar y apoyar la preparación de ejercicios militares.

Embed - C5N on Instagram: " LLEGAN TROPAS DANESAS A DINAMARCA Escala el conflicto internacional por la amenaza de Donald Trump sobre el territorio ubicado los océanos Atlántico y Ártico. Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania confirmaron que enviarán sus tropas a pedido de Dinamarca. Informa: @tunykollmann"
View this post on Instagram

Según detallaron en el mismo comunicado, entre las posibles actividades que se realizarán serán la protección de instalaciones esenciales para la sociedad, ayuda a las autoridades (incluida la policía), recepción de tropas aliadas, despliegue de cazas y tareas militares para la Marina.

“El Comando Ártico (responsable de la defensa en los territorios autónomos daneses de Groenlandia y las Islas Feroe) informará de forma continua a los groenlandeses sobre las actividades y tendrá un diálogo estrecho con las autoridades y actores groenlandeses relevantes”, señaló el Ministerio.

La llegada de tropas danesas se produce después de que Dinamarca y Groenlandia visitaran la Casa Blanca con la intención de reunirse con sus pares de Estados Unidos y encontrar una salida pacífica a las crecientes tensiones entre ambos países en torno a la isla del ártico, de la que el presidente norteamericano Donald Trump prometió que se apoderaría “de una forma u otra”.

Luego del encuentro, los mandatarios europeos aseguraron que no pudieron ponerse de acuerdo. “No es fácil pensar soluciones cuando todos los días te despiertas con una nueva amenaza”, indicó Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores danés.

Países de OTAN enviarán fuerzas armadas a Groenlandia

En medio de la amenaza de Donald Trump de asegurar que pretende apropiarse de Groenlandia, en dicho territorio han comenzado a aumentar la presencia militar y sus alrededores, en estrecha colaboración con sus aliados de la OTAN.

Hasta el momento, Alemania, Francia, Suecia y Noruega, que también son miembros de la alianza militar, se han comprometido a enviar tropas a la región.

El despliegue militar de algunos países de la OTAN sucederá en el marco del ejercicio militar danés Operación Resistencia Ártica, el cual Copenhague adelantó ante las constantes amenazas de Washington de tomar Groenlandia. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció que las Fuerzas Armadas de su país ya llegaron a la isla. El mandatario europeo explicó que sus tropas realizarán ejercicios para coordinar acciones futuras, a partir del pedido danés.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

EEUU informó la transacción del crudo.

EEUU concretó su primera venta de petróleo proveniente de Venezuela

El Gobierno estadounidense compartió el video donde se ve el accionar de las fuerzas de seguridad. 

EEUU confiscó otro buque petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe

La única excepción para este cierre del espacio aéreo iraní lo tienen aquellos vuelos internacionales que tengan como destino de origen o destino hacia Teherán y que cuenten con una autorización especial.

Irán cerró su espacio aéreo en medio de la creciente tensión con Estados Unidos

El despliegue militar de algunos países de la Alianza sucederá en el marco del ejercicio militar danés Operación Resistencia Ártica.

Francia, Reino Unido y otros países europeos enviarán fuerzas armadas a Groenlandia

Joven baleado en Minneapolis perdió la visión de un ojo. 

Minneapolis: tras la muerte de Renee Good, agentes del ICE dispararon a la cara de un manifestante

Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores danés, junto a la representante de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

Dinamarca apuntó contra EEUU en plena tensión por Groenlandia: "No es fácil pensar soluciones cuando te amenazan todos los días"

Rating Cero

Interpretaciones destacadas y un tono profundamente humano.
play

Netflix: la serie argentina protagonizada por Francella que se roba las miradas en enero 2026

Esta producción reinterpreta el suspenso literario con ritmo actual y grandes actuaciones.
play

Esta miniserie está basada en una de las historias de Agatha Christie y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Atravesó una larga enfermedad.

Murió Rubén Patagonia, reconocido cantante de folklore nacional

Zaira Nara le pidió a Maxi López que es aleje.

Zaira Nara mandó a Maxi López a alejarse de Wanda Nara tras convertirse en padre

Kate Hudson y el cambio físico que sorprendió en su nueva película.

La impresionante transformación de Kate Hudson para su nueva película

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

últimas noticias

play

El dolor del papá de Bastian: "Estoy pasando por el momento más feo de mi vida"

Hace 15 minutos
play
Interpretaciones destacadas y un tono profundamente humano.

Netflix: la serie argentina protagonizada por Francella que se roba las miradas en enero 2026

Hace 18 minutos
play
Esta producción reinterpreta el suspenso literario con ritmo actual y grandes actuaciones.

Esta miniserie está basada en una de las historias de Agatha Christie y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Hace 21 minutos
El café tiene muchos beneficios para la salud, como su efecto antioxidante.

Esto le pasa al cuerpo si tomás café sin azúcar todas las mañanas: te sorprenderás

Hace 23 minutos
play

Brutal choque en Mataderos: iba a alta velocidad, chocó con un auto y atropelló a un cartonero

Hace 28 minutos