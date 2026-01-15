Dinamarca envió sus primeras tropas a Groenlandia en medio de la tensión con Estados Unidos

Pese a la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores danés reveló que no se llegó a un acuerdo con la diplomacia estadounidense por la disputa territorial. Los países de la OTAN prometieron enviar tropas y hablaron de un ejercicio militar.

Después de una reunión en Washington en la que no hubo acuerdo , Dinamarca envió sus primeras tropas a Groenlandia en medio de las tensiones con Estados Unidos y crece el conflicto en torno a la isla del ártico.

Un avión de la Real Fuerza Aérea Danesa aterrizó en el aeropuerto de Nuuk , la capital de Groenlandia a última hora de la noche del miércoles y desembarcó sus primeras tropas en territorio ártico desde que el presidente estadounidense, Donald Trump , comenzó su impulso para tomar la isla.

“ El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica”, lanzó en un comunicado el Ministerio de Defensa danés.

En las primeras imágenes difundidas se observa el aterrizaje de la aeronave y el desembarco de soldados con uniformes de camuflaje. Según el Comando Conjunto del Ártico, dichas tropas buscan “preparar el terreno” para la llegada de más personal militar y apoyar la preparación de ejercicios militares.

Según detallaron en el mismo comunicado, entre las posibles actividades que se realizarán serán la protección de instalaciones esenciales para la sociedad, ayuda a las autoridades (incluida la policía), recepción de tropas aliadas, despliegue de cazas y tareas militares para la Marina.

Embed - C5N on Instagram: " LLEGAN TROPAS DANESAS A DINAMARCA Escala el conflicto internacional por la amenaza de Donald Trump sobre el territorio ubicado los océanos Atlántico y Ártico. Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania confirmaron que enviarán sus tropas a pedido de Dinamarca. Informa: @tunykollmann"

“El Comando Ártico (responsable de la defensa en los territorios autónomos daneses de Groenlandia y las Islas Feroe) informará de forma continua a los groenlandeses sobre las actividades y tendrá un diálogo estrecho con las autoridades y actores groenlandeses relevantes”, señaló el Ministerio.

La llegada de tropas danesas se produce después de que Dinamarca y Groenlandia visitaran la Casa Blanca con la intención de reunirse con sus pares de Estados Unidos y encontrar una salida pacífica a las crecientes tensiones entre ambos países en torno a la isla del ártico, de la que el presidente norteamericano Donald Trump prometió que se apoderaría “de una forma u otra”.

Luego del encuentro, los mandatarios europeos aseguraron que no pudieron ponerse de acuerdo. “No es fácil pensar soluciones cuando todos los días te despiertas con una nueva amenaza”, indicó Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores danés.

Países de OTAN enviarán fuerzas armadas a Groenlandia

En medio de la amenaza de Donald Trump de asegurar que pretende apropiarse de Groenlandia, en dicho territorio han comenzado a aumentar la presencia militar y sus alrededores, en estrecha colaboración con sus aliados de la OTAN.

Hasta el momento, Alemania, Francia, Suecia y Noruega, que también son miembros de la alianza militar, se han comprometido a enviar tropas a la región.

El despliegue militar de algunos países de la OTAN sucederá en el marco del ejercicio militar danés Operación Resistencia Ártica, el cual Copenhague adelantó ante las constantes amenazas de Washington de tomar Groenlandia. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció que las Fuerzas Armadas de su país ya llegaron a la isla. El mandatario europeo explicó que sus tropas realizarán ejercicios para coordinar acciones futuras, a partir del pedido danés.