Donald Trump y María Corina Machado se reunieron en la Casa Blanca y dialogaron sobre la crisis en Venezuela

El mandatario de Estados Unidos encabezó el encuentro, luego del arresto del expresidente del país caribeño en un operativo militar en Caracas. "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", expresó la líder opositora de Venezuela tras el cónclave.

Donald Trump y María Corina Machado.

Donald Trump y María Corina Machado.

Los mandatarios se reunirán el 3 de febrero.
Petro confirmó la fecha de su reunión con Trump en Washington

La presencia de Machado en Washington se desarrolló en un proceso de redefinición de alianzas. La dirigente es la voz principal en el reclamo por la liberación de presos políticos durante la administración de Maduro y la denuncia de violaciones a los derechos humanos, exigencias que el gobierno estadounidense puso como condición para flexibilizar su postura hacia la actual gestión en Caracas.

Tras el encuentro, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 remarcó el respaldo del republicano al país caribeño. "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", expresó ante sus seguidores.

Por su parte, la vocera del Gobierno de Estados Unidos, Karoline Leavitt, expuso la postura de Trump, mientras se desarrollaba la reunión: "Sé que el Presidente esperaba con ilusión esta reunión y esperaba que fuera una conversación buena y positiva con Machado, que es realmente una voz notable y valiente para Venezuela. El Presidente espera poder hablar con ella sobre las realidades de Venezuela y lo que está ocurriendo ahora".

Previo a su llegada a la Casa Blanca, Machado cumplió una intensa agenda internacional que incluyó una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano este lunes. Durante su gira, la líder opositora buscó consolidar el respaldo diplomático necesario para quienes permanecen privados de libertad y reforzar su posición como figura central de la resistencia venezolana.

El cónclave también fue clave para la política exterior de Trump, quien busca evaluar escenarios de estabilidad y gobernabilidad en medio de una crisis económica y social sin precedentes.

Previamente, tras el arresto de Maduro, la líder opositora de Venezuela le agradeció al republicano y destacó que "el 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no solo es enorme los venezolanos (…) es un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad".

"Es un milagro. Y no solo es enorme para la gente de Venezuela en el futuro, creo que es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana”, expresó, mientras que agregó que "las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista para empezar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro a la justicia, significa que 30 millones de venezolanos ahora están más cerca de la libertad".

Estados Unidos concretó su primera venta de petróleo proveniente de Venezuela

Tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos concretó su primera operación de venta de petróleo venezolano por un monto estimado en u$s500 millones, según confirmó un funcionario del Gobierno estadounidense. De acuerdo con esa misma fuente, se prevén nuevas transacciones petroleras en el corto plazo, tanto en los próximos días como en las semanas subsiguientes.

Desde la ofensiva militar lanzada por Washington contra Venezuela y la posterior captura del presidente Nicolás Maduro, a comienzos de este mes, el mandatario estadounidense Donald Trump dejó en claro su intención de explotar las enormes reservas de hidrocarburos del país sudamericano.

El viernes pasado, Trump afirmó que el sector petrolero destinaría al menos u$s100.000 millones a la reconstrucción de la debilitada industria energética venezolana, aunque no precisó el origen ni el respaldo concreto de esa cifra, afirmación que generó dudas incluso dentro del propio sector.

Impresionantes videos del diluvio en la provincia de Buenos Aires: rige el alerta amarilloi

Los impactantes videos del diluvio en playas y ciudades de la provincia de Buenos Aires

Hace 24 minutos
La conductora apuntó duramente contra el novio de la cantante.

La tajante advertencia de Moria Casán a Lali Espósito sobre su casamiento: "No puedo..."

Hace 41 minutos
Edenor y Edesur se refirió a los cortes de luz.

Las explicaciones de Edenor y Edesur por el masivo apagón en el AMBA: por qué se cortó la luz

Hace 44 minutos
La interrupción del servicio eléctrico ocurrió medio de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda récord.

Comida, internet y accidentes: ¿qué hacer ante un corte de suministro eléctrico?

Hace 59 minutos
Hace 1 hora