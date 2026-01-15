IR A
Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani en busca de un arma

La actriz denunció a Luis Cavanagh por "lesiones leves" y es investigado por violencia de género. La Justicia ordenó el secuestro de una pistola que tiene declarada.

El juez de Garantías N°7 de San Isidro, Walter Saettone, ordenó el allanamiento de la casa del empresario Luis Cavanagh en el marco de la causa que inició su expareja, la actriz Romina Gaetani, al denunciarlo por "lesiones leves". El fiscal María José Basiglio lo investiga por violencia de género.

Saettone le pidió a la Policía que busquen una pistola 9 milímetros en la casa del empresario en el Tortugas Country Club, donde la actriz declaró haber sufrido la agresión. Cavanagh tiene declarada el arma y fuentes del caso aclararon a Infobae que "en ningún momento fue utilizada ni exhibida a la víctima, ni nada por el estilo".

En el allanamiento, el equipo de investigación secuestró un cargador para pistola calibre 9 mm, con proyectiles en su interior, y una réplica.

La orden del juez tiene lugar después de que el informe de riesgo del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal determinara que Gaetani se encuentra en "alto riesgo" porque su exnovio "es excesivamente celoso y controlador". La actriz no solicitó ninguna medida restrictiva contra su expareja cuando estuvo ante Basiglio.

Luis Cavanagh negó el episodio de violencia de género

En un audio que se filtró el 6 de enero, el empresario aseguró que la denuncia es falsa y que fue ella quien trató de golpearlo con una silla. “Un bajón... Le corté y se fue. Después le quedaron unas cosas en la puerta, volvió, yo cerré todo con llave y empezó a golpear la puerta diciendo que le faltaba no sé qué cosa”, se lo escucha decir.

En el mismo, que fue publicado por LAM (América TV), detalló que le abrió, pero le “quiso pegar con una silla y después con otra, por suerte está todo grabado”: “La saqué, volví a cerrar y me fui a encerrar en mi cuarto con llave. Ella entró, rompió un vidrio de la entrada del living, se metió, fue a buscar un cuadro que era de ella y que yo le había regalado. Ahí llamó al 911 y dijo que la había golpeado... Un delirio total, una hija de puta, no lo puedo creer”.

“Esto fue por la policía o el hospital, que lo tiraron a los programas y ella por ahora no dijo nada. Después, si habla y dice algo, muestro los videos y listo. Se ve que yo le digo ‘pará, Romina, pará’, y me quiere pegar con la silla, me dice ‘te voy a pegar’. En eso me quedo tranquilo, pero bueno, me voy a comer un pi... de aquellos”, añadió en el mensaje.

