14 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta internacional por Irán: evacúan ciudadanos europeos y Reino Unido cierra su embajada

La Embajada británica en Teherán fue cerrada temporalmente y "operará de forma remota". Mientras que países como Italia y España piden a sus ciudadanos que se retiren del país islámico.

Por
La embajada de Reino Unido en Iràn fue cerrada temporalmente

La embajada de Reino Unido en Iràn fue cerrada temporalmente, en plena ola de protestas.

Irán realiza manifestaciones en todo el país.
Te puede interesar:

Crisis en Irán: el jefe del Poder Judicial advirtió que habrá "juicio y castigo" para los manifestantes

“Hemos cerrado temporalmente la Embajada Británica en Teherán, que ahora operará de manera remota. Las recomendaciones de viaje han sido actualizadas para reflejar este cambio consular”, expresó un portavoz del premier Keir Starmer en Londres. Además, añadió que “las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores se han actualizado para reflejar este cambio consular”.

Embed

La medida se tomó después de una llamada entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi y su colega británica, Yvette Cooper, tras el retiro de la bandera de la República Islámica de la delegación diplomática en Londres a manos de un manifestante. Por ese hecho, fue convocado a modo de protesta, ante las autoridades, al embajador de Reino Unido en Teherán, Hugo Shorter.

"He hablado con el ministro de Exteriores Araqchi y le he dicho directamente: el Gobierno iraní debe poner fin de inmediato a la violencia, defender los derechos y libertades fundamentales y garantizar la seguridad de los ciudadanos británicos", agregó la funcionaria británica.

España e Italia se suman a los países europeos que recomiendan abandonar Irán a sus ciudadanos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España emitió un aviso en el que recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país. "Debido a la situación de gran inestabilidad que vive Irán y la región, se desaconseja completamente viajar a Irán. Se recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles", expresó el comunicado.

Además, se indica que "la mayoría de aerolíneas han suspendido sus operaciones", de manera que se recomienda verificar las conexiones más seguras. También recuerda que las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán están abiertas para ciudadanos extranjeros.

También, la Cancillería italiana recomendó a los ciudadanos italianos que se encuentren en Irán que abandonen el país si les es posible. “El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma la recomendación de que los ciudadanos italianos que puedan abandonar Irán lo hagan”, señaló el departamento en un comunicado difundido este miércoles.

La recomendación fue ratificada durante una reunión celebrada en la sala de crisis del ministerio, encabezada por el titular de Exteriores, Antonio Tajani, y en la que participaron importantes funcionarios del ministerio, así como de los departamentos de Defensa y Seguridad.

protestas iran1 9-1-26
Las protestas antigubernamentales que sacuden a Irán desde fines de diciembre.

Las protestas antigubernamentales que sacuden a Irán desde fines de diciembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las protestas en Irán dieron lugar a una fuerte represión.

EEUU desaloja sus bases en Medio Oriente e Irán advierte que se defenderá "hasta la última gota de sangre"

Joven baleado en Minneapolis perdió la visión de un ojo. 

Minneapolis: tras la muerte de Renee Good, agentes del ICE dispararon a la cara de un manifestante

Apareció una franja marrón en el Océano Atlántico.

Apareció una franja marrón en medio del océano Atlántico: qué es y por qué preocupa

Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores danés, junto a la representante de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

Dinamarca apuntó contra EEUU en plena tensión por Groenlandia: "No es fácil pensar soluciones cuando te amenazan todos los días"

Donald Trump y Delcy Rodríguez confirmaron la comunicación.

Trump habló por teléfono con Delcy Rodríguez: "Es una persona estupenda"

la casa blanca lanzo un fuerte mensaje a groenlandia: ¿de que lado estas?

La Casa Blanca lanzó un fuerte mensaje a Groenlandia: "¿De qué lado estás?"

Rating Cero

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata.

Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada"

Thiago Medina y Daniela Celis se ocupan de la crianza de sus hijas. 

Thiago Medina y Daniela Celis buscan una niñera para sus hijas: los exigencias para el puesto

Timothée Chalamet encarna a Marty Reisman, un jugador de ping-pong bastante talentoso pero con una ambición desbordada.

Marty Supreme, con Timothée Chalamet, llega a los cines: ¿Es tan buena como parece?

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali Espósito habló tras anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat y sorprendió a todos

últimas noticias

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 15 de enero de 2026

Hace 11 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 15 de enero

Hace 12 minutos
Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Hace 13 minutos
Joven baleado en Minneapolis perdió la visión de un ojo. 

Minneapolis: tras la muerte de Renee Good, agentes del ICE dispararon a la cara de un manifestante

Hace 34 minutos
play
El Changuito Zeballos erró un penal sobre el final del partido.

Tibio arranque de Boca en el 2026: empató 0-0 con Millonarios en La Bombonera

Hace 40 minutos