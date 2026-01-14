Alerta internacional por Irán: evacúan ciudadanos europeos y Reino Unido cierra su embajada La Embajada británica en Teherán fue cerrada temporalmente y "operará de forma remota". Mientras que países como Italia y España piden a sus ciudadanos que se retiren del país islámico. Por + Seguir en







La embajada de Reino Unido en Iràn fue cerrada temporalmente, en plena ola de protestas.

Reino Unido anunció este miércoles el cierre temporal de su embajada en Teherán, capital de Irán, que a partir de ahora funcionará de manera remota, tras la evacuación de todo su personal diplomático y consular, en medio de un clima de tensión y preocupación por la seguridad en el país islámico.

“Hemos cerrado temporalmente la Embajada Británica en Teherán, que ahora operará de manera remota. Las recomendaciones de viaje han sido actualizadas para reflejar este cambio consular”, expresó un portavoz del premier Keir Starmer en Londres. Además, añadió que “las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores se han actualizado para reflejar este cambio consular”.

La medida se tomó después de una llamada entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi y su colega británica, Yvette Cooper, tras el retiro de la bandera de la República Islámica de la delegación diplomática en Londres a manos de un manifestante. Por ese hecho, fue convocado a modo de protesta, ante las autoridades, al embajador de Reino Unido en Teherán, Hugo Shorter.

"He hablado con el ministro de Exteriores Araqchi y le he dicho directamente: el Gobierno iraní debe poner fin de inmediato a la violencia, defender los derechos y libertades fundamentales y garantizar la seguridad de los ciudadanos británicos", agregó la funcionaria británica.

España e Italia se suman a los países europeos que recomiendan abandonar Irán a sus ciudadanos El Ministerio de Asuntos Exteriores de España emitió un aviso en el que recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país. "Debido a la situación de gran inestabilidad que vive Irán y la región, se desaconseja completamente viajar a Irán. Se recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles", expresó el comunicado.

Además, se indica que "la mayoría de aerolíneas han suspendido sus operaciones", de manera que se recomienda verificar las conexiones más seguras. También recuerda que las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán están abiertas para ciudadanos extranjeros. También, la Cancillería italiana recomendó a los ciudadanos italianos que se encuentren en Irán que abandonen el país si les es posible. “El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma la recomendación de que los ciudadanos italianos que puedan abandonar Irán lo hagan”, señaló el departamento en un comunicado difundido este miércoles. La recomendación fue ratificada durante una reunión celebrada en la sala de crisis del ministerio, encabezada por el titular de Exteriores, Antonio Tajani, y en la que participaron importantes funcionarios del ministerio, así como de los departamentos de Defensa y Seguridad. protestas iran1 9-1-26 Las protestas antigubernamentales que sacuden a Irán desde fines de diciembre.