15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Delcy Rodríguez le retrucó a Donald Trump: "Si algún día voy a Washington lo haré de pie, no arrastrada"

Luego de la charla telefónica con el mandatario norteamericano, la presidenta interina volvió a criticar el accionar de Estados Unidos y aseguró que dejó una “mancha” en las relaciones entre ambos países, la cual van a resolver de forma diplomática.

Por
Delcy Rodríguez aseguró que hay una mancha en las relaciones entre Venezuela y EEUU.

Delcy Rodríguez aseguró que hay una "mancha" en las relaciones entre Venezuela y EEUU.

A pesar de los elogios que recibió por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la extensa conversación telefónica que mantuvieron este miércoles, Delcy Rodríguez insistió en criticar el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. “Hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron una línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron. Y esa mancha dijimos que la vamos a resolver diplomáticamente”, arremetió la presidenta interina en su discurso al presentar el informe de gestión del Gobierno venezolano en nombre del mandatario derrocado.

Durante la última protesta contra la policía migratoria en Minneapolis, agentes del ICE volvieron a reprimir a los manifestantes.
Te puede interesar:

Donald Trump amenazó con desplegar fuerzas militares en Minnesota en medio de las protestas contra ICE

Rodríguez afirmó que, si algún día va a Estados Unidos mientras ostenta el cargo, lo hará “de pie” y no arrastrándose. “Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada; lo haré con la bandera tricolor”, sostuvo Rodríguez, y señaló que “se forja una nueva política” en el país luego de la “agresión inédita” de la Casa Blanca.

Asimismo, la mandataria encargada de Venezuela agregó que sabe que en Estados Unidos “son poderosos”, pero no tiene miedo de encarar la situación a través del diálogo político. "Sabemos que son muy poderosos. Sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente y a través del diálogo político para resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica”, exclamó con firmeza.

trump amenaza

La charla telefónica de Trump y Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos se comunicó con su par venezolana y aseguró que tuvieron una charla muy cordial. "Tuvimos una excelente conversación. Es una persona estupenda", contó el mandatario durante una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca.

"Hemos trabajado muy bien con ella. Marco Rubio (secretario del Departamento de Estado) está en contacto con ella. Yo hablé con ella esta mañana. Tuvimos una llamada, una llamada larga, hablamos de muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela", aseguró Trump.

Después del anuncio de Trump, la propia Rodríguez también confirmó la conversación mediante una publicación en sus redes sociales. “Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros Gobiernos”, escribió la líder chavista, que no ofreció más detalles sobre la llamada ni sobre esos “asuntos pendientes”.

Además, Rodríguez brindó su primera conferencia de prensa como presidenta en funciones. Mediante una breve declaración, la presidenta informó sobre las liberaciones de los presos en Venezuela por las que, según aseguró, ya fueron beneficiadas 406 personas, e intentó desligarlas de la intervención militar de Estados Unidos.

“En diciembre de 2025 se había iniciado un proceso de liberaciones de personas privadas de libertad para abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia”, señaló Rodríguez desde el Palacio de Miraflores. “Ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela”, cerró.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El gobierno cubano dispuso la promoción póstuma de los 32 grados militares y evaluaron su trabajo como misión cumplida. 

Cuba recibió con honores a los 32 soldados muertos en el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Donald Trump y María Corina Machado.

Trump y Machado se reunieron tras la detención de Maduro y dialogaron sobre la crisis en Venezuela

Los mandatarios se reunirán el 3 de febrero.

Petro confirmó la fecha de su reunión con Trump en Washington

Un avión de la Fuerza Aérea Danesa llegó a Nuuk la noche del miércoles.

Dinamarca envió sus primeras tropas a Groenlandia en medio de la tensión con EEUU

Trump y Machado se verán cara a cara en Washington.

Trump recibe a María Corina Machado en la Casa Blanca

Joven baleado en Minneapolis perdió la visión de un ojo. 

Minneapolis: tras la muerte de Renee Good, agentes del ICE dispararon a la cara de un manifestante

Rating Cero

El periodista apuntó al hijo de Matías Martin y su familia.

"De tal palo tal astilla": la brutal respuesta de Chiche Gelblung a Luca Martin después de tildarlo de "viejo"

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani en busca de un arma

La creatividad del usuario de TikTok se hizo viral en la red social X.

Video viral: un usuario de TikTok subió un hilarante clip sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

El tema ya se puede escuchar y formará parte del próximo álbum de Gorillaz. 

Se estrenó la canción de Gorillaz producida por Bizarrap: cómo es "Orange County"

El ex de Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la escena mediática.

El terrible comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató la indignación en las redes

Ralph Fiennes interpreta al Dr. Kelson, uno de los personajes claves de esta nueva entrega.

¿Vale la pena ir al cine a ver Exterminio: El templo de huesos?

últimas noticias

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 16 de enero

Hace 15 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 16 de enero

Hace 16 minutos
Sergio Romero en Boca.

Chiquito Romero explicó por qué se fue de Boca y reveló si volvería a Racing

Hace 40 minutos
El periodista apuntó al hijo de Matías Martin y su familia.

"De tal palo tal astilla": la brutal respuesta de Chiche Gelblung a Luca Martin después de tildarlo de "viejo"

Hace 44 minutos
Delcy Rodríguez aseguró que hay una mancha en las relaciones entre Venezuela y EEUU.

Delcy Rodríguez le retrucó a Donald Trump: "Si algún día voy a Washington lo haré de pie, no arrastrada"

Hace 1 hora