Delcy Rodríguez le retrucó a Donald Trump: "Si algún día voy a Washington lo haré de pie, no arrastrada" Luego de la charla telefónica con el mandatario norteamericano, la presidenta interina volvió a criticar el accionar de Estados Unidos y aseguró que dejó una "mancha" en las relaciones entre ambos países, la cual van a resolver de forma diplomática.







A pesar de los elogios que recibió por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la extensa conversación telefónica que mantuvieron este miércoles, Delcy Rodríguez insistió en criticar el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. “Hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron una línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron. Y esa mancha dijimos que la vamos a resolver diplomáticamente”, arremetió la presidenta interina en su discurso al presentar el informe de gestión del Gobierno venezolano en nombre del mandatario derrocado.

Rodríguez afirmó que, si algún día va a Estados Unidos mientras ostenta el cargo, lo hará “de pie” y no arrastrándose. “Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada; lo haré con la bandera tricolor”, sostuvo Rodríguez, y señaló que “se forja una nueva política” en el país luego de la “agresión inédita” de la Casa Blanca.

Asimismo, la mandataria encargada de Venezuela agregó que sabe que en Estados Unidos “son poderosos”, pero no tiene miedo de encarar la situación a través del diálogo político. "Sabemos que son muy poderosos. Sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente y a través del diálogo político para resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica”, exclamó con firmeza.

trump amenaza La charla telefónica de Trump y Delcy Rodríguez El presidente de Estados Unidos se comunicó con su par venezolana y aseguró que tuvieron una charla muy cordial. "Tuvimos una excelente conversación. Es una persona estupenda", contó el mandatario durante una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca.

"Hemos trabajado muy bien con ella. Marco Rubio (secretario del Departamento de Estado) está en contacto con ella. Yo hablé con ella esta mañana. Tuvimos una llamada, una llamada larga, hablamos de muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela", aseguró Trump.