"De tal palo tal astilla": la brutal respuesta de Chiche Gelblung a Luca Martin después de tildarlo de "viejo"

El histórico periodista no perdonó las declaraciones del hijo de Matías Martin sobre su edad y también apuntó a su familia.

El periodista apuntó al hijo de Matías Martin y su familia.

Redes sociales

El periodista Chiche Gelblung, que está próximo a cumplir 82 años, contestó al hijo de Matías Martin y Nancy Pazos, Luca Martin, sobre los dichos de que era un "viejo" verde tras analizar un informe sobre las fallas técnicas del programa de televisión del octogenario y los enojos con su producción.

"Es un pelotudo, el padre es un pelotudo. De tal palo, tal astilla", aseguró el conductor ante los dichos del joven en el programa Bendita TV, en El Nueve. De acuerdo a los dichos de Gelblung, no se trató de una simple opinión sino de una falta de respeto.

“¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene”, fue la broma de Martin en el ciclo de espectáculos y actualidad.

"La verdad que no me preocupa. Son opiniones. Que se cuide, que llegar no es fácil... El papá también me parece un pelotudo y es una opinión", cerró el comunicador en un móvil en Puro Show, en El Trece.

La aclaración de Luca Martin: "Nunca quise insultarlo"

Por su parte, el panelista quiso aclarar la situación con el mediático y aseguró que "siempre lo conocí como un señor más grande, con esa personalidad de un señor con esas reacciones".

Además, dijo que no se trató de un tema de la edad: " Yo nomás quería decir que es muy loco que toda mi vida Chiche hizo la misma performance, actuación, la misma versión de su persona. Nunca quise insultarlo”. En recientes declaraciones, el panelista de TV insistió en su posición: "Si se ofendió es una muy mala leche".

