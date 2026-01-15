IR A
Se estrenó la canción de Gorillaz producida por Bizarrap: cómo es "Orange County"

El grupo de Damon Albarn regresó con nuevo disco y con la participación del exitoso productor argentino.

El tema ya se puede escuchar y formará parte del próximo álbum de Gorillaz. 

El tema ya se puede escuchar y formará parte del próximo álbum de Gorillaz. 

El primer feat del 2026 del productor musical argentino, Bizarrap, es parte del próximo álbum de estudio de Gorillaz, la banda con personajes animados liderada por el músico británico Damon Albaran. The Mountain con salida prevista para el 27 de febrero tendrá sus canciones disponibles en plataformas digitales y en una edición limitada en vinilo de siete pulgadas con doble cara A.

Escrita por Damon Albarn junto a Bizarrap y Kara Jackson, "Orange County" cuenta también con la participación de Anoushka Shankar. El lanzamiento se completa con "The Hardest Thing", una composición de Albarn que incluye la voz de su colaborador y amigo, el baterista Tony Allen, registrada antes de su fallecimiento en 2020.

La canción explora el dolor y la esperanza, ambos temas centrales del nuevo álbum The Mountain, con la conmovedora letra, “You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love, That is the hardest thing” (Sabes que lo más difícil es decir adiós a alguien que amas, eso es lo más difícil), que te transporta al Orange County.

Bizarrap no es el único argentino que aparecerá en The Mountain, porque Gorillaz ya había publicado su colaboración con Trueno. El rapero de La Boca, que había hecho freestyle durante la presentación de los británicos en el Quilmes Rock 2022, grabó en la canción “The Manifesto”. El músico también participará de uno de los actos de apertura de The Mountain Tour. La gira comenzará en Manchester el 20 de marzo de 2026 y visitará arenas por todo el Reino Unido e Irlanda.

The Mountain es el noveno álbum de estudio de Gorillaz, un extenso paisaje sonoro de instrumentos y sonidos, repleto de voces enriquecidas, melodías y ritmos adictivos, que abarcan una colección de 15 canciones que encarnan la esencia misma del espíritu colaborativo de Gorillaz.

