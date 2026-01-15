15 de enero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, viernes 16 de enero

Por
Con el Sol y la Luna Nueva en Capricornio, la segunda semana de enero viene cargada de energía bondadosa para tres signos en particular.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Día espléndido en el amor. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Hoy le felicitarán por su trabajo. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Desengaño amoroso. Ahorra gracias a los regalos que le hacen. Momento propicio para cambiar de profesión. En las heridas, puede haber peligro de infección.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Si tiene hijos, ellos serán los protagonistas de la jornada. Tenga calma, no es el día adecuado para invertir. Aunque tenga razón, cuidado con las discusiones laborales. Necesita dedicarse más tiempo a sí mismo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Su pareja trata de limitar su libertad de acción. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Su relación amorosa puede romperse sin ruido. Planifique el modo en el que gastará su dinero. Esa capacidad de improvisación es muy valiosa en su trabajo. Evite los deportes de riesgo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Buenas noticias de alguien a quien quiere mucho. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro. En su vida cotidiana, introduzca algo más de actividad física.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su personalidad atraerá a alguien muy especial. Los astros miman sus finanzas. Asesórese para esa nueva andadura profesional. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sorprenda a su pareja con algo diferente, le gustará. Posiblemente tenga que comprar un coche nuevo. No dude en tomar esa decisión de cara al trabajo. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No idealice demasiado a su pareja, es humana. Momento estupendo para hacer inversiones arriesgadas. Hable con su jefe, él le entenderá. Si sufre alergia, lleve siempre su inhalador.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si quiere conservar a su pareja, sea más independiente. Retome los negocios que otros han abandonado. Sus jefes le harán sentir que de usted depende el trabajo. Con el ejercicio, expulsará las energías negativas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Día estupendo en su relación amorosa. Hoy empiezan a desaparecer sus problemas económicos. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

