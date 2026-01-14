Minneapolis: tras la muerte de Renee Good, agentes del ICE dispararon a la cara de un manifestante
A una semana del asesinato de la ciudadana estadounidense, la violencia federal recrudece en Minnesota. En medio de las crecientes protestas contra la policía migratoria, un joven sufrió fractura de cráneo y la pérdida de la visión en un ojo.
Joven baleado en Minneapolis perdió la visión de un ojo.
Capturas de vídeo de El País
Luego del asesinato de Renee Nicole Good, una mujer estadounidense, perpetrado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), miles de personas se congregan a diario en Minneapolis para repudiar la brutalidad de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. La violencia se registró nuevamente cuando un oficial disparó un proyectil directo al rostro de un manifestante a muy pocos metros de distancia.
La secuencia quedó grabada en un video en el que se observa el impacto y la posterior caída de la víctima, quien se toma la cara ante el dolor. Tras el disparo, otro oficial federal sujetó al herido a la altura del cuello por su ropa y lo arrastró por el suelo mientras el joven sangraba de forma abundante.
La familia del afectado, identificado como Kaden Rummler, de 21 años, confirmó que el diagnóstico médico indica una fractura de cráneo y la ceguera permanente en uno de sus ojos. Se trata, entonces, de nuevo caso de abuso policial por parte del ICE, que enfrenta protestas no solo en Minneapolis sino a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos.
Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente del ICE en Estados Unidos
Se confirmó que la mujer que murió por, al menos, un disparo en la cabeza durante una protesta contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) era Renee Nicole Good. La ciudadana norteamericana, de 37 años, perdió la vida cuando un agente abrió fuego contra su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis.
Según el testimonio de su mamá, Donna Granger, Good no participaba de ninguna protesta y era una persona que se dedicaba al cuidado de los demás. El trágico hecho ocurrió bajo el despliegue masivo de fuerzas de seguridad ordenado por la gestión del presidente Donald Trump.
Allegados a la víctima expresaron un profundo dolor y desconcierto ante las versiones oficiales que la vinculaban con actos de violencia. “Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y cariñosa. Era un ser humano increíble”, declaró Granger, en contraposición con la postura del Departamento de Seguridad Nacional.
Good era poeta y madre de tres hijos, y creció en Colorado Springs. Estuvo casada con el comediante Timothy Macklin, quien falleció en 2023. Desde entonces vivía en Minneapolis con su nueva pareja, cuyo nombre no se ha revelado, pero a quien se pudo escuchar en los videos registrados durante el operativo policial. "Esa es mi esposa, no sé qué hacer", gritó la compañera de Good, testigo del asesinato, mientras lloraba.