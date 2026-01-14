14 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Minneapolis: tras la muerte de Renee Good, agentes del ICE dispararon a la cara de un manifestante

A una semana del asesinato de la ciudadana estadounidense, la violencia federal recrudece en Minnesota. En medio de las crecientes protestas contra la policía migratoria, un joven sufrió fractura de cráneo y la pérdida de la visión en un ojo.

Por
Joven baleado en Minneapolis perdió la visión de un ojo. 

Joven baleado en Minneapolis perdió la visión de un ojo. 

Capturas de vídeo de El País

Luego del asesinato de Renee Nicole Good, una mujer estadounidense, perpetrado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), miles de personas se congregan a diario en Minneapolis para repudiar la brutalidad de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. La violencia se registró nuevamente cuando un oficial disparó un proyectil directo al rostro de un manifestante a muy pocos metros de distancia.

Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores danés, junto a la representante de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.
Te puede interesar:

Dinamarca apuntó contra EEUU en plena tensión por Groenlandia: "No es fácil pensar soluciones cuando te amenazan todos los días"

La secuencia quedó grabada en un video en el que se observa el impacto y la posterior caída de la víctima, quien se toma la cara ante el dolor. Tras el disparo, otro oficial federal sujetó al herido a la altura del cuello por su ropa y lo arrastró por el suelo mientras el joven sangraba de forma abundante.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de EL PAIS (@el_pais)

La familia del afectado, identificado como Kaden Rummler, de 21 años, confirmó que el diagnóstico médico indica una fractura de cráneo y la ceguera permanente en uno de sus ojos. Se trata, entonces, de nuevo caso de abuso policial por parte del ICE, que enfrenta protestas no solo en Minneapolis sino a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos.

Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente del ICE en Estados Unidos

Se confirmó que la mujer que murió por, al menos, un disparo en la cabeza durante una protesta contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) era Renee Nicole Good. La ciudadana norteamericana, de 37 años, perdió la vida cuando un agente abrió fuego contra su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis.

Según el testimonio de su mamá, Donna Granger, Good no participaba de ninguna protesta y era una persona que se dedicaba al cuidado de los demás. El trágico hecho ocurrió bajo el despliegue masivo de fuerzas de seguridad ordenado por la gestión del presidente Donald Trump.

Renee Nicole Good

Allegados a la víctima expresaron un profundo dolor y desconcierto ante las versiones oficiales que la vinculaban con actos de violencia. “Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y cariñosa. Era un ser humano increíble”, declaró Granger, en contraposición con la postura del Departamento de Seguridad Nacional.

Good era poeta y madre de tres hijos, y creció en Colorado Springs. Estuvo casada con el comediante Timothy Macklin, quien falleció en 2023. Desde entonces vivía en Minneapolis con su nueva pareja, cuyo nombre no se ha revelado, pero a quien se pudo escuchar en los videos registrados durante el operativo policial. "Esa es mi esposa, no sé qué hacer", gritó la compañera de Good, testigo del asesinato, mientras lloraba.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump y Delcy Rodríguez confirmaron la comunicación.

Trump habló por teléfono con Delcy Rodríguez: "Es una persona estupenda"

Donald Trump.

Estados Unidos congeló el procesamiento de visas para 75 países, como Brasil, Colombia y Uruguay

Las protestas en Irán dieron lugar a una fuerte represión.

EEUU desaloja sus bases en Medio Oriente e Irán advierte que se defenderá "hasta la última gota de sangre"

Groenlandia se encuentra bajo control de Dinamarca desde 1814.

Diplomáticos de Dinamarca y Groenlandia se reúnen con EEUU en medio de la tensión

En su segundo mandato, Donald Trump mantiene una política activa contra los extranjeros en Estados Unidos. 

Estados Unidos revocó un récord de 100 mil visados durante el primer año de Donald Trump

La nueva ola de protestas en Irán comenzó el 28 de diciembre de 2025.

Irán: un funcionario aseguró que hubo más de 2.000 muertos y 10.000 detenidos durante las protestas

Rating Cero

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata.

Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada"

Thiago Medina y Daniela Celis se ocupan de la crianza de sus hijas. 

Thiago Medina y Daniela Celis buscan una niñera para sus hijas: los exigencias para el puesto

Timothée Chalamet encarna a Marty Reisman, un jugador de ping-pong bastante talentoso pero con una ambición desbordada.

Marty Supreme, con Timothée Chalamet, llega a los cines: ¿Es tan buena como parece?

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali Espósito habló tras anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat y sorprendió a todos

últimas noticias

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 15 de enero de 2026

Hace 21 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 15 de enero

Hace 22 minutos
Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Hace 23 minutos
Joven baleado en Minneapolis perdió la visión de un ojo. 

Minneapolis: tras la muerte de Renee Good, agentes del ICE dispararon a la cara de un manifestante

Hace 44 minutos
play
El Changuito Zeballos erró un penal sobre el final del partido.

Tibio arranque de Boca en el 2026: empató 0-0 con Millonarios en La Bombonera

Hace 50 minutos