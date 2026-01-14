Minneapolis: tras la muerte de Renee Good, agentes del ICE dispararon a la cara de un manifestante A una semana del asesinato de la ciudadana estadounidense, la violencia federal recrudece en Minnesota. En medio de las crecientes protestas contra la policía migratoria, un joven sufrió fractura de cráneo y la pérdida de la visión en un ojo. Por + Seguir en







Joven baleado en Minneapolis perdió la visión de un ojo. Capturas de vídeo de El País

Luego del asesinato de Renee Nicole Good, una mujer estadounidense, perpetrado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), miles de personas se congregan a diario en Minneapolis para repudiar la brutalidad de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. La violencia se registró nuevamente cuando un oficial disparó un proyectil directo al rostro de un manifestante a muy pocos metros de distancia.

La secuencia quedó grabada en un video en el que se observa el impacto y la posterior caída de la víctima, quien se toma la cara ante el dolor. Tras el disparo, otro oficial federal sujetó al herido a la altura del cuello por su ropa y lo arrastró por el suelo mientras el joven sangraba de forma abundante.

La familia del afectado, identificado como Kaden Rummler, de 21 años, confirmó que el diagnóstico médico indica una fractura de cráneo y la ceguera permanente en uno de sus ojos. Se trata, entonces, de nuevo caso de abuso policial por parte del ICE, que enfrenta protestas no solo en Minneapolis sino a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos.

El clima social en el estado de Minnesota alcanzó un punto crítico, con denuncias de "invasión federal" por parte del gobernador Tim Walz y otras autoridades locales. Reclaman que la represión no solo se ejecuta con gases lacrimógenos y pimienta, sino que los agentes cuentan con armas muy peligrosas, las cuales ya dejaron trágicas consecuencias.

Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente del ICE en Estados Unidos Se confirmó que la mujer que murió por, al menos, un disparo en la cabeza durante una protesta contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) era Renee Nicole Good. La ciudadana norteamericana, de 37 años, perdió la vida cuando un agente abrió fuego contra su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis.