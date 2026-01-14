14 de enero de 2026 Inicio
La Casa Blanca lanzó un fuerte mensaje a Groenlandia: "¿De qué lado estás?"

Lejos de bajar el tono del conflicto, mientras recibe a los diplomáticos de Groenlandia y Dinamarca para dialogar, el gobierno de Estados Unidos se despachó con un polémico mensaje a través de su cuenta oficial de X.

La Casa Blanca lanzó un fuerte mensaje a Groenlandia: ¿De qué lado estás?

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, acompañado por su par groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se reunieron en la Casa Blanca para conversar con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance, luego de los dichos de Donald Trump sobre el territorio. El objetivo del encuentro es tratar de reducir tensiones por las ambiciones de Estados Unidos sobre el territorio autónomo del que el presidente norteamericano prometió que se apoderaría "de una forma u otra".

Sin embargo, desde la cuenta oficial de X, el Gobierno estadounidense desafió a Groenlandia a través de un posteo: "¿De qué lado estás hombre de Groenlandia?". La imagen plantea dos posibles caminos. A la izquierda se ve la bandera de Estados Unidos y la Casa Blanca en un día de sol radiante mientras que del otro lado se están China y Rusia con un cielo tormentoso, como una opción oscura para los habitantes de ese país.

Según la corresponsal de C5N en Nueva York, Silvina Sterin Pensel, el gobierno de Trump puso sobre la mesa todas las salidas posibles al conflicto, incluso las militares. Y al parecer, el tono de la comunicación oficial respalda los dichos de su Presidente a través de ese mensaje. El líder estadounidense elige plantearles la dicotomía directamente a los habitantes de Groenlandia y pareciera subestimar la palabra de sus funcionarios y los diplomáticos daneses, de quienes ya se burló anteriormente.

Por su parte, Løkke sostuvo que esperaba "aclarar algunos malentendidos", sin intención de tensar el vínculo con Washington. Mientras que Trump argumenta que su país necesita este territorio porque, de no hacerlo, entonces lo ocuparían Rusia o China, potencias que intensificaron su actividad en el Ártico, donde el hielo se derrite debido al cambio climático. Sin embargo, ni el gobierno de Vladimir Putin ni el de Xi Jinping reclaman Groenlandia.

El interés de Estados Unidos por Groenlandia

El interés del gobierno estadounidense por la isla fue dado a conocer en un artículo del Washington Post, en el que el diario estadounidense aseguró que la Casa Blanca viene realizando cálculos sobre cuánto le costaría adquirir y administrar Groenlandia, y que incluso el gobierno de Trump hará una oferta económica a los groenlandeses para que acepten ser parte de Estados Unidos.

"El presidente cree que Groenlandia es un lugar estratégicamente importante y confía en que los groenlandeses estarían mejor atendidos si Estados Unidos los protegiera de las amenazas modernas en la región del Ártico", respondió una portavoz de la Casa Blanca al ser consultado al respecto.

