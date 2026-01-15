Murió Rubén Patagonia, reconocido cantante de folklore nacional

El músico y referente cultural Rubén Patagonia falleció este jueves a los 69 años, tras permanecer varios días internado en una clínica de Comodoro Rivadavia.
El entorno del artista contó que su estado de salud se vio desmejorado durante los últimos meses. Su legado se imprimió no solo a nivel musical, sino también en el ámbito cultural.
Tras batallar durante varios meses contra una larga enfermedad, el anuncio llegó por parte de su familia. De acuerdo con su entorno, su salud se había deteriorado los últimos días.
Nacido como Rubén Chauque el 2 de julio de 1956 en la provincia de Chubut, el músico se transformó con el paso del tiempo en una de las voces más representativas del folklore mapuche y de la música patagónica actual. Su obra artística estuvo profundamente ligada a la identidad, la memoria y la reivindicación de los pueblos originarios del sur argentino.
Desde principios de la década de 1970, desarrolló un camino musical propio, en el que logró fusionar sonidos ancestrales con expresiones contemporáneas, construyendo un lenguaje artístico singular y comprometido.
A lo largo de su carrera editó discos que marcaron la música regional, como Más acá del Colorado, Miremos al Sur, Ay, Patagonia, Cutral-Có, con producción de Ricardo Iorio y Volver a Ser Uno, producido por León Gieco. En 2006 sumó Historias, una obra que reafirmó su mirada cultural y su militancia artística.
Su aporte trascendió ampliamente el ámbito musical. En 1984 impulsó el taller Volver a Ser Uno, un espacio dedicado a la difusión y preservación de las culturas mapuche, aonikenk y selk’nam, con un fuerte énfasis en la construcción de identidad y la memoria colectiva.
La trayectoria de Rubén Patagonia no solo dejó huella en la música, sino que también se extendió al cine. Participó en producciones nacionales e internacionales, entre ellas La película del Rey, dirigida por Carlos Sorín, considerada una obra emblemática del cine argentino. Además, formó parte de films realizados en Estados Unidos, Italia y Francia, donde compartió elenco con actores de renombre como Daniel Day-Lewis, Luis Brandoni y Patricio Contreras.
