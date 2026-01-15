Brutal choque en Mataderos: iba a alta velocidad, chocó con un auto y atropelló a un cartonero El impactante hecho ocurrió en las calles Fonrouge y Chascomús y quedó registrado por una cámara de seguridad. La víctima está internada en grave estado, mientras que el conductor de 19 años quedó imputado por lesiones. Por + Seguir en







El test de alcoholismo al conductor del auto que produce el accidente le dio negativo.

Dos personas resultaron heridas tras un brutal choque en el barrio porteño de Mataderos: un conductor iba a alta velocidad, chocó contra un auto y atropelló a un cartonero que estaba en la esquina de una de las calle.

El hecho ocurrió este miércoles apenas unos minutos pasados de las 14 tarde en la intercepción de las calles Chascomús y Fonrouge, cuando un auto Volkswagen Fox rojo cruzó a alta velocidad y chocó a un Toyota Yaris blanco, el cual tenía prioridad en el paso.

Tras el impacto, el vehículo rojo, que iba a 110 kilómetros por hora, siguió de largo y atropelló a un hombre que se encontraba con su carro en la esquina de dichas calles.

Al lugar acudió personal del SAME que atendió y posteriormente trasladó al reciclador a un centro de salud donde permanecía internado en grave estado. Por su parte, el conductor del vehículo blanco fue derivado al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismos. Producto de la colisión, también resultó involucrado un tercer vehículo, marca Peugeot, que estaba estacionado en la vía pública.

Embed LOQUITO AL VOLANTE A LOS GOMAZOS POR MATADEROS CHOCÓ A OTRO AUTO Y ATROPELLÓ A UN CARTONERO



Los vecinos señalan como responsable al conductor del auto rojo, un hombre problemático en el barrio. El atropellado está internado grave. #choque #CABA pic.twitter.com/b9mBoOMgty — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) January 15, 2026 El conductor que iba a alta velocidad fue imputado por un fuerte choque El conductor del auto rojo, un joven de 19 años, que iba en exceso de velocidad hasta no respetar la prioridad de paso del auto blanco, quedó imputado por el delito de lesiones. Los test de alcoholemia a ambos conductores dieron negativo.

La Policía de la Ciudad, a través de la Comisaría Vecinal 9 A, tomó intervención en el hecho y llevó adelante las actuaciones correspondientes, que contó con el apoyo en las imágenes captadas por el sistema de monitoreo urbano, que permitieron reconstruir la secuencia del accidente y determinar la responsabilidad en la maniobra. De acuerdo a testimonios de los vecinos no es la primera vez que el imputado corre como si fuese una picada ilegal. "Estás loco, ¿cómo vas a manejar así?", le recriminó una de las personas que estaban en el lugar.