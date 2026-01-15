La impresionante transformación de Kate Hudson para su nueva película La actriz reveló un proceso creativo que implicó soltar rutinas, aceptar variaciones corporales y priorizar la autenticidad durante el rodaje en ese trabajo. + Seguir en







Kate Hudson y el cambio físico que sorprendió en su nueva película. @katehudson

La actriz modificó su alimentación, su rutina de ejercicios y su cuidado personal para construir a su personaje en Song Sung Blue.

El rodaje se desarrolló entre enero y noviembre de 2025 y coincidió con un período que favoreció cambios físicos naturales.

La relación profesional con Hugh Jackman fue clave para lograr una química auténtica en pantalla.

Tras la filmación, Hudson retomó sus hábitos de bienestar, que incluyen meditación, alimentación equilibrada y prácticas de recuperación física. La transformación de Kate Hudson para su nuevo proyecto cinematográfico no solo estuvo vinculada a un cambio físico visible, sino también a una modificación profunda de su rutina diaria. La actriz reveló que el proceso implicó un alejamiento consciente de la disciplina que suele caracterizar su estilo de vida, con el objetivo de lograr mayor naturalidad en la construcción de su personaje.

En el marco de la promoción de la película Song Sung Blue, Hudson explicó que uno de los aspectos más significativos fue la libertad que experimentó al dejar de controlar su alimentación. Este enfoque representó un contraste con sus hábitos habituales, basados en el cuidado corporal y la constancia en el ejercicio físico.

La intérprete detalló que durante ese período aumentó casi siete kilos, una variación que consideró coherente con la historia que debía contar en pantalla. El cambio se produjo de manera gradual, acompañado por la decisión de suspender tanto la actividad física regular como los cuidados estéticos que suele mantener.

Kate Hudson caracterizada El aumento de peso de la actriz se dio de forma progresiva entre enero y noviembre de 2025, en plena filmación de la película. @katehudson Los cambios de Kate Hudson para su transformación física La transformación de Kate Hudson para Song Sung Blue representó un quiebre consciente con la disciplina que suele caracterizar su estilo de vida. La actriz asumió este proceso como una experiencia de libertad, en la que priorizó la coherencia con su personaje por encima de las exigencias estéticas, permitiendo que los cambios físicos se dieran de manera natural y sin presiones.

En ese marco, explicó que dejó de controlar su alimentación y vivió el rodaje como una etapa disfrutable, sin restricciones ni condicionamientos. Esta decisión estuvo acompañada por la reducción casi total de su rutina de ejercicio y la suspensión de su skincare, lo que le permitió relajarse tanto física como mentalmente. El período de filmación, que se extendió entre enero y noviembre de 2025, coincidió con meses propicios para el disfrute y facilitó un aumento de peso progresivo y espontáneo.

La experiencia también estuvo atravesada por el trabajo conjunto con Hugh Jackman, con quien construyó una fuerte química profesional a partir de extensas jornadas de grabación en estudio. Ambos interpretan a una pareja de músicos inspirada en Claire y Mike Sardina, integrantes de la banda tributo a Neil Diamond, Lightning & Thunder, y esa conexión previa resultó clave para la autenticidad de la relación en pantalla. Kate Hudson y Hugh Jackman Kate Hudson suspendió el ejercicio y el skincare durante el rodaje de Song Sung Blue para priorizar la naturalidad del personaje. @katehudson Una vez finalizado el rodaje, Kate retomó su estilo de vida disciplinado, enfocado en el equilibrio físico y mental. Volvió a incorporar la meditación, la exposición a la luz solar y una alimentación basada en vegetales frescos y frutas, además de un breve baño de agua helada diario que contribuye a la recuperación física y al bienestar general.