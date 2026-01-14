IR A
Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

La popstar argentina y el militante político anunciaron su casamiento para la algarabía de sus seguidores. Sin embargo, los usuarios de distintas redes sociales detectaron que los protagonistas ya estaban comprometidos a fines de 2025. Las imágenes que lo evidencian.

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Instagram: @lali
Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Una seguidora de la popstar en X, identificada como @agusvalente o aguchi, compartió una foto que la propia Lali utilizó para responder a otro usuario, en la que se la ve en una reposera, bajo una sombrilla y, en su mano, el anillo de compromiso. Lo llamativo del posteo es la fecha: el 25 de diciembre de 2025.

"Lo tenía puesto en diciembre", escribió la usuaria que detectó la sutileza de Lali y, a modo de chiste, sumó: "Esa amiga que no ve las señales". Esto desató una catarata de ingeniosos comentarios en todas las redes y muchos fanáticos comenzaron a especular con cuál fue la fecha real de compromiso.

Otro usuario resaltó la viveza de la actriz, quien siempre está un paso adelante en cuanto a sus movimientos en las redes, y mencionó: "Nos lo restregó en la jeta y ninguno se dio cuenta, jajaja". Otra usuaria hizo un mea culpa y sentenció: "Nadie investigó".

Al revisar las últimas publicaciones de la estrella del pop argentino, también aparecen otras señales. Hace unos días, compartió fotos de sus vacaciones en Brasil y en al menos dos de las imágenes se puede observar la sortija en su dedo anular.

Anillo Lali

Luck Ra y Cazzu no se quieren perder el casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat

En medio de sus vacaciones en Brasil, Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron este miércoles que van a casarse. Mediante una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram, la cantante de pop y el conductor de stream aseguraron: "Nos casamos".

Ante la emocionante noticia sobre una de las parejas más populares de la industria nacional del entretenimiento, las redes sociales estallaron en miles de comentarios de felicitaciones, solicitudes para ser invitados y hasta memes de lo que será una de las bodas más impresionantes del año.

El cantante Luck Ra, quien fue compañero de la artista pop en la última edición del programa televisivo La voz Argentina, fue uno de los primeros en comentar la publicación de Lali y Rosemblat. "Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo", propuso el músico cordobés. Cazzu respondió a este mensaje: "Me sumo", contestó.

