Dinamarca apuntó contra EEUU en plena tensión por Groenlandia: "No es fácil pensar soluciones cuando te amenazan todos los días"

Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores danés, reveló que no se llegó a un acuerdo con la diplomacia estadounidense por la disputa territorial. Además, su país reforzó su presencia militar en la isla del ártico.

Los jefes de la diplomacia de Dinamarca y Groenlandia visitaron este miércoles la Casa Blanca con la intención de reunirse con sus pares de Estados Unidos y encontrar una salida pacífica a las crecientes tensiones entre ambos países en torno a la isla del ártico, de la que el presidente norteamericano Donald Trump prometió que se apoderaría "de una forma u otra". Luego del encuentro, los mandatarios europeos aseguraron que no pudieron ponerse de acuerdo. "No es fácil pensar soluciones cuando todos los días te despiertas con una nueva amenaza", dijo Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores danés.

"Si esto tendrá un impacto, no puedo decirlo con certeza", agregó luego el canciller sobre las constantes amenazas de la administración de Trump de anexionar Groenlandia a Estados Unidos. "Nuestras posturas siguen siendo diferentes" , resumió Rasmussen respecto a cómo resultó el encuentro entre las delegaciones diplomáticas en Washington.

Esta fue la primera reunión de este tipo desde que Trump empezó a amenazar con conquistar la isla del ártico . Del lado danés también estuvo la representante de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, mientras que la posición de Estados Unidos estuvo representada por el vicepresidente, James David Vance , y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Hasta el momento, las partes no lograron llegar a un acuerdo para que cesen las tensiones por el dominio de Groenlandia, que Trump justifica con el motivo de resguardar la seguridad nacional, ya que en la zona hay barcos militares de China y Rusia.

“Compartimos hasta cierto punto su preocupación. Definitivamente, hay una nueva situación en el Ártico”, dijo Rasmussen sobre el aumento de navegación en el lugar ante el deshielo causado por el calentamiento global. Sin embargo, “nuestros servicios de inteligencia indican que no se ha detectado un barco de guerra chino en aguas cercanas desde hace una década” , agregó el ministro.

“No conseguimos cambiar la posición estadounidense. Está claro que el presidente tiene este deseo de conquistar Groenlandia. Su primer ministro dejó claro que Groenlandia se mantendrá como parte del reino durante el futuro previsible", sostuvo Rasmussen. Luego, agregó: "Tenemos la posición común de que queremos colaborar con nuestros aliados y amigos estadounidenses, pero debe ser una cooperación respetuosa, y debe respetar nuestras líneas rojas”.

groenlandia

“Colaborar sí, pero no queremos pertenecer a Estados Unidos”, cerró Motzfeldt, la representante de Exteriores de Groenlandia. Por último, antes de que comience la reunión con Estados Unidos, Copenhague anunció una mayor presencia militar en Groenlandia a partir de este miércoles y una prórroga a las maniobras militares que estaba desarrollando en torno a la isla, en coordinación con la OTAN. “El objetivo es entrenar la capacidad de operar en las condiciones particulares del Ártico y fortalecer la presencia de la Alianza en la zona", aseguró el Ministerio de Defensa danés mediante un comunicado.

Estados Unidos le lanzó un fuerte mensaje a Groenlandia: "¿De qué lado estás?"

Mientras se estaba desarrollando la reunión entre la diplomacia norteamericana y la danesa, la cuenta oficial de la Casa blanca en la red social X lanzó un provocador mensaje en torno a la disputa por la isla del ártico: "¿De qué lado estás, hombre de Groenlandia?".

La imagen de la publicación plantea dos posibles caminos. A la izquierda se ve la bandera de Estados Unidos y la Casa Blanca en un día de sol radiante, mientras que del otro lado se están China y Rusia con un cielo tormentoso, como una opción oscura para los habitantes de ese país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2011505469807010154?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2011505469807010154%7Ctwgr%5E5a89542c97646ad6bfdf6033d549d6474f14f1c5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-2506921426968708963.ampproject.net%2F2512221826001%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false El comunicado de la cuenta oficial de La Casa Blanca tras los dichos de trump sobre Groenlandia



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/ThIMYLPKQ6 — C5N (@C5N) January 14, 2026

Según la corresponsal de C5N en Nueva York, Silvina Sterin Pensel, el gobierno de Donald Trump puso sobre la mesa todas las salidas posibles al conflicto, incluso las militares. Y, al parecer, el tono de la comunicación oficial respalda los dichos de su Presidente a través de ese mensaje.

El líder estadounidense elige plantearles la dicotomía directamente a los habitantes de Groenlandia y pareciera subestimar la palabra de sus funcionarios y los diplomáticos daneses, de quienes ya se burló anteriormente.