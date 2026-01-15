Zaira Nara mandó a Maxi López a alejarse de Wanda Nara tras convertirse en padre La modelo le envió una recomendación al exfutbolista luego del nacimiento de su hijo: “Que acompañe mucho a su mujer”. + Seguir en







Zaira Nara le pidió a Maxi López que es aleje.

La modelo Zaira Nara aprovechó el nacimiento del hijo de su excuñado, Maxi López, y aprovechó para pedirle que cuide mucho de su bebé, pero que principalmente “acompañe mucho a su mujer”. De este modo, lanzó la indirecta para que se aleje de Wanda Nara.

En las últimas semanas se viralizó un video en el que López asegura que le había pedido a su mujer que no demore el nacimiento para volver a participar en MasterChef Celebrity, ya que está en carrera en el certamen de cocina y fue muy criticado.

Zaira Nara Martín Fierro 2025 Redes sociales Ante esto, Zaira Nara opinó: “Por más que sea una mujer que te diga andá a laburar que yo puedo sola hay que acompañar a las mujeres porque el rol de paternar es de los dos y hay veces que necesitamos esa presencia. Así que ese es mi consejo”.