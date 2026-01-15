IR A
IR A

Zaira Nara mandó a Maxi López a alejarse de Wanda Nara tras convertirse en padre

La modelo le envió una recomendación al exfutbolista luego del nacimiento de su hijo: “Que acompañe mucho a su mujer”.

Zaira Nara le pidió a Maxi López que es aleje.

Zaira Nara le pidió a Maxi López que es aleje.

La modelo Zaira Nara aprovechó el nacimiento del hijo de su excuñado, Maxi López, y aprovechó para pedirle que cuide mucho de su bebé, pero que principalmente “acompañe mucho a su mujer”. De este modo, lanzó la indirecta para que se aleje de Wanda Nara.

Tatiana, señalada como la tercera en discordia entre Zaira Nara y Robert Strom.
Te puede interesar:

Quién es la tercera en discordia entre Zaira Nara y Robert Strom

En las últimas semanas se viralizó un video en el que López asegura que le había pedido a su mujer que no demore el nacimiento para volver a participar en MasterChef Celebrity, ya que está en carrera en el certamen de cocina y fue muy criticado.

Zaira Nara Martín Fierro 2025

Ante esto, Zaira Nara opinó: “Por más que sea una mujer que te diga andá a laburar que yo puedo sola hay que acompañar a las mujeres porque el rol de paternar es de los dos y hay veces que necesitamos esa presencia. Así que ese es mi consejo”.

Así, con un mensaje claro y sin vueltas, Zaira dejó en evidencia su postura sobre la paternidad y el acompañamiento en pareja, marcando distancia de viejas polémicas y reforzando la importancia de estar presente en un momento tan sensible como el nacimiento de un hijo que tanto se habló en redes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Zaira Nara y Robert Strom se habrían separado.

Zaira Nara se separó de Robert Storm a poco tiempo de iniciar su romance

Sebastián da Silva / Zaira Nara

Escrachan en redes a un senador de Uruguay que miraba fotos de Zaira Nara en plena sesión

Se filtraron imágenes de Zaira Nara con un empresario que ya fue señalado como su nueva pareja

Como es la misteriosa cotidianeidad que tiene el posible novio de Zaira Nara

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

últimas noticias

play

El dolor del papá de Bastian: "Estoy pasando por el momento más feo de mi vida"

Hace 9 minutos
play
Interpretaciones destacadas y un tono profundamente humano.

Netflix: la serie argentina protagonizada por Francella que se roba las miradas en enero 2026

Hace 12 minutos
play
Esta producción reinterpreta el suspenso literario con ritmo actual y grandes actuaciones.

Esta miniserie está basada en una de las historias de Agatha Christie y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Hace 15 minutos
El café tiene muchos beneficios para la salud, como su efecto antioxidante.

Esto le pasa al cuerpo si tomás café sin azúcar todas las mañanas: te sorprenderás

Hace 17 minutos
play

Brutal choque en Mataderos: iba a alta velocidad, chocó con un auto y atropelló a un cartonero

Hace 22 minutos