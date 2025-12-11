11 de diciembre de 2025 Inicio
El jefe de la OTAN advirtió que los países de la Alianza deben prepararse para una guerra con Rusia

"El conflicto está ante nuestras puertas. Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa y debemos estar preparados", sostuvo Mark Rutte, secretario general de la OTAN, quien pidió aumentar los presupuestos en defensa.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el holandés Mark Rutte, le advirtió a sus aliados occidentales que deben prepararse para una guerra con Rusia. "Somos el próximo objetivo y ya estamos en peligro", aseguró.

Durante una conferencia de prensa realizada en Berlín, junto al canciller alemán, Friedrich Merz, el máximo representante de la Alianza occidental instó a sus aliados a reforzar la defensa de sus fronteras ante la amenaza rusa y la posibilidad de que Moscú inicie una guerra. Según Rutte, este choque podría alcanzar lo que él describió como “la misma magnitud que la guerra que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos”, en referencia a los grandes conflictos bélicos del siglo XX.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto al canciller alemán, Friedrich Merz.

Rutte pidió "imaginar" un escenario en el que la guerra "llega a cada hogar, cada lugar de trabajo" y en el que Europa quede marcada por la "destrucción, el reclutamiento masivo y millones de desplazados". Esto significaría un "sufrimiento generalizado y pérdidas extremas" que podrían evitarse si los miembros de la OTAN cumplen sus compromisos, se refuerzan militarmente y apoyan a Ucrania para que no sea totalmente ocupada por Rusia.

Estas declaraciones de Rutte sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, que está próxima a cumplir cuatro años, ponen de manifiesto que el conflicto aún está lejos de terminarse, días después de que las delegaciones de Kiev tuvieran múltiples negociaciones, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Rutte, quien ya le pidió a los países miembros de la OTAN un aumento del gasto en defensa al 5% de su PBI, afirmó que varios gobiernos pertenecientes a la Alianza no perciben la imperiosa amenaza de una invasión rusa a Europa. "Me temo que muchos se muestran complacientes y pasivos. Demasiados no sienten la urgencia. Y demasiados creen que el tiempo está de nuestro lado. No es así. El momento de actuar es ahora", aseguró Rutte.

"El conflicto está ante nuestras puertas. Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa y debemos estar preparados", sostuvo el secretario general de la OTAN.

