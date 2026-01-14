15 de enero de 2026 Inicio
Francia, Reino Unido y otros países europeos enviarán fuerzas armadas a Groenlandia

Según confirmaron, la decisión se tomó con el objetivo de apoyar a Dinamarca y fortalecer la presencia de la OTAN en la isla frente a las amenazas de Donald Trump de anexar el territorio a Estados Unidos.

El despliegue militar de algunos países de la Alianza sucederá en el marco del ejercicio militar danés Operación Resistencia Ártica.

El despliegue militar de algunos países de la Alianza sucederá en el marco del ejercicio militar danés Operación Resistencia Ártica.

Después de que las autoridades diplomáticas de Dinamarca aseguraran que no llegaron a un acuerdo con Estados Unidos para bajar las tensiones por la disputa sobre Groenlandia, Copenhague le solicitó ayuda militar a varios países de Europa. Rápidamente, muchos de ellos respondieron: Francia, Alemania, Gran Bretaña, Noruega y Suecia anunciaron el envío de tropas para reforzar la seguridad en esta isla del Ártico que Donald Trump amenazó tomar "de una manera u otra".

Irán cerró su espacio aéreo en medio de la creciente tensión con Estados Unidos

El despliegue militar de algunos países de la OTAN sucederá en el marco del ejercicio militar danés Operación Resistencia Ártica, el cual Copenhague adelantó ante las constantes amenazas de Washington de tomar Groenlandia. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció que las Fuerzas Armadas de su país ya llegaron a la isla. El mandatario europeo explicó que sus tropas realizarán ejercicios para coordinar acciones futuras, a partir del pedido danés.

Groenlandia Dinamarca banderas

El ministro de Defensa británico, John Healey, aseguró que sumará un buque militar para participar en el entrenamiento como parte de un grupo de reconocimiento. Durante una conferencia de prensa en Estocolmo, en Suecia, dijo que el Reino Unido comparte la preocupación norteamericana por la presencia de tropas chinas y rusas en la zona.

Por su parte, el Ministerio de Defensa alemán informó que desplegará 13 efectivos en Nuuk, la capital de Groenlandia, para participar del ensayo y evaluar futuras misiones militares, tanto para apoyar a Dinamarca como para aportar en la vigilancia marítima.

Por último, Francia también confirmó que enviará un pequeño contingente militar a Groenlandia, pero no precisó el número de soldados ni el objetivo de la misión.

La intensificación de la presencia militar europea en Groenlandia sucedió luego de que se iniciara una escalada de tensiones entre Dinamarca y Estados Unidos, a partir de que Washington amenazara con conquistar la isla del Ártico con el objetivo de repeler la presencia militar de Rusia y China.

Dinamarca apuntó contra Estados Unidos en plena tensión por Groenlandia: "No es fácil pensar soluciones cuando te amenazan todos los días"

Los jefes de la diplomacia de Dinamarca y Groenlandia visitaron este miércoles la Casa Blanca con la intención de reunirse con sus pares de Estados Unidos y encontrar una salida pacífica a las crecientes tensiones entre ambos países en torno a la isla del ártico, de la que el presidente norteamericano Donald Trump prometió que se apoderaría "de una forma u otra". Luego del encuentro, los mandatarios europeos aseguraron que no pudieron ponerse de acuerdo. "No es fácil pensar soluciones cuando todos los días te despiertas con una nueva amenaza", dijo Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores danés.

"Si esto tendrá un impacto, no puedo decirlo con certeza", agregó luego el canciller sobre las constantes amenazas de la administración de Trump de anexionar Groenlandia a Estados Unidos. "Nuestras posturas siguen siendo diferentes", resumió Rasmussen respecto a cómo resultó el encuentro entre las delegaciones diplomáticas en Washington.

dinamarca groenlandia 14-1-26
Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores danés, junto a la representante de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

Esta fue la primera reunión de este tipo desde que Trump empezó a amenazar con conquistar la isla del ártico. Del lado danés también estuvo la representante de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, mientras que la posición de Estados Unidos estuvo representada por el vicepresidente, James David Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

“No conseguimos cambiar la posición estadounidense. Está claro que el presidente tiene este deseo de conquistar Groenlandia. Su primer ministro dejó claro que Groenlandia se mantendrá como parte del reino durante el futuro previsible", sostuvo Rasmussen. Luego, agregó: "Tenemos la posición común de que queremos colaborar con nuestros aliados y amigos estadounidenses, pero debe ser una cooperación respetuosa, y debe respetar nuestras líneas rojas”.

“Colaborar sí, pero no queremos pertenecer a Estados Unidos”, cerró Motzfeldt, la representante de Exteriores de Groenlandia.

